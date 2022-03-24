Bu seferde Luca’dan kaçamadılar

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kadrolu narkotik köpeği uyuşturucuya geçit vermedi.

Bu seferde Luca’dan kaçamadılar

Haber: C. Kutay Aykan

Narkotik Sçularla Mücadele Şube Müdürlüğü bir hafta içerisinde 4 operasyon gerçekleştirdi ve uyuşturucu ticaretini önleme adına büyük bir başarıya imza atmaya devam ediyor,

Bolu’da uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik, doğu illerinden batı illerine giden araç aramasında, narkotik madde arama köpeği Luca'nın aracın farklı yerlerine tepki vermesi üzerine, 7 parça halinde toplam ağırlığı 4 kilo 700 gram gelen esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü Mehmet D. (41) işçi yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet D., narkotik şubede verdiği ifadenin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla Savcılığa sevk edildi.

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