Haber: Kasım ŞAHİN

İzzet Baysal Caddesi üzerindeki asfalt çalışmaları öncesi kökez çeşmeleri temizlik çalışmasa yapılmıştı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Cami Temizleme ekibi bu seferde işi daha da çok ciddiye alarak, çeşmelerin mermer kısımlarını tuz ruhu ve çamaşır suyuyla temizleyerek, dezenfekte ettiler.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, kökez çeşmelerinin ve çevresinin temiz kalması için büyük çaba harcıyor. Cami temizleme ekibini cadde üzerine yönlendiren Davarcıoğlu, vatandaşların mikrop kapmaması ve temiz su içmesi için temizliğine önem gösteriyor. Kadınlardan oluşan 8 kişilik ekip, ağız ve burunlarını kapatarak ellerine fırçaları alarak çamaşır suyu ve tuz ruhu kullanarak temizlik yaparak kökez çeşmelerini aklayıp bir kez daha pakladılar.