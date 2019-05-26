Bu sevda bitmez

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde yaşan ve Opel marka araç sahipleri önceki akşam Hasan Usta Pişirme Fırını adlı mekanda bir araya gelerek önce iftar açtılar daha sonra da muhteşem bir sürüş gösterisinde bulundular.

Grup adına bir açıklama yapan Cihan Kaya; “Bolu yaşayan yaklaşık 50 Opel araç sahibi bu etkinlikle bir araya gelerek hem tanıştık, hem de birlikte iftarımızı yaptık. Opel aracı sahibi olmak çok büyük ayrıcalık. Bundan sonra da böyle güzel etkinliklere imzamızı atacağız. Her yıl düzenleyeceğimiz etkinliklerle bir arada olacağız. Model model araçlarımızla şehir turu da düzenleyip, piknikler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.