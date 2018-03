Haber: Semih Baykal

İller arası kardeşlik köprüsü kurulması ve ortak kültürel değerlerin paylaşılmasının hedeflendiği proje kapsamında Bolu’ya gelen 88 öğrenci ve 9 öğretmen ile birlikte misafirleri Bolu’da ağırlayan öğrencilerle yemekte bir araya gelen Vali Baruş, her bir ferdin bu ülke için son derece önemli olduğunu belirtti.

Highway Balo ve Kongre Salonunda Iğdırlı öğrenci, öğretmen ve onları evinde ağırlayan öğrencilerle bir araya gelen Bolu Valisi Aydın Baruş eşi Nagihan Baruş ile birlikte akşam yemeğinde öğrencilerle buluştu. Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu ve Iğdır’lı öğrenciler ile öğretmenler katıldı.

Öğrenciler ile bir araya gelen Vali Baruş, çocuklara hitaben yaptığı konuşmasında kendileri ile tanışma fırsatı bulduğunu ve birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade ederek, konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi:

“BU HEM SİZLER HEM BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS”

Değerli Iğdırlı kardeşlerimiz. Bolu’ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili çocuklar, şimdiye kadar gönlümüz, ruhumuz hep sizlerleydi, bu vesileyle sizlerle yüz yüze tanışma fırsatı bulduk. Bu hem sizler hem bizler için büyük bir şans. Bolu’daki kardeşlerinizle tanışma fırsatı buldunuz, onlara misafir olma, onlarla birlikte aynı sofrayı paylaşma, aynı mekânda sohbet etme imkânı buldunuz. Sizler o kadar şanslısınız ki bu yaşınızda Iğdır’dan uçağa binerek Ankara’ya geldiniz, Ankara’dan da Bolu’ya geldiniz ve burada sizi çok seven, sizi dualarında unutmayan ama şimdiye kadar özleminizi çeken kardeşlerinizle tanıştınız. Gerçekten çok şanslısınız.

“GELECEK SİZLERİN OMUZLARINIZDA”

Bugün çok iyi seviyelerde gördüğünüz devleti yöneten insanlar, öğretmenleriniz ve diğer pek çok insan inanın sizin kadar olanaklara sahip değildi. Onun için hayatta karşılaştığınız hiçbir güçlükte yılmadan, bezginliğe düşmeden çalışın. Öğretmenlerinizi, okulunuzu sevin. Gelecek sizlerin omuzlarınızda. Türkiye’nin geleceği sizlersiniz ve sizlerin geleceği sizin çalışkanlığınıza, iyi yetişip çok iyi doktorlar, mühendisler, valiler, hukukçular, doktorlar olmanıza bağlı. Siz, ülkemizi ne kadar çok seversiniz, ailenizi ne kadar çok severseniz hayatta o kadar başarılı olursunuz. Bizler yaklaşık bin yıldır bu Anadolu toprakları üzerinde kardeşçe yaşayan bir milletiz. Atalarımız, dedelerimiz bu ülkenin toprakları için, bu vatan için hep birlikte bu uğurda savaşarak şehit oldular, gazi oldular ama Türkiye hiçbir zaman bu ülkede fitne fesat çıkarmak isteyenlere, kardeşleri birbirine düşürmek isteyenlere fırsat vermedi. Bugün de aynı şekilde devam ediyor. Bunu, hep tek yürek olarak başardık ve bugün de ülkemizi bölmek isteyenlere karşı ülkemizi savunan askerimiz, polisimiz ülkenin her tarafında görev yapan öğretmenlerimiz, doktorlarımız hep bu anlayışla çalışıyorlar. Sizler de ailelerinize hayırlı birer evlat olmak için, ülkemize yararlı bir fert olmak için çok çalışacaksınız. Sizlerin gözlerinde o ışığı görüyorum.

“BURADA KURDUĞUNUZ KARDEŞLİK BAĞINI DEVAM ETTİRİN”

Bugün hepinizle tek tek tanıştım. Sizlerin ne kadar başarılı olduğunu öğrenince Türkiye’nin geleceği adına gurur duydum. Sizler gelecekte ülkemizin dört bir tarafında bir meslek sahibi olarak hem ailenize faydalı olmak için hem ülkemize faydalı olmak için çalışacaksınız. Bolu’ya geldiğiniz bu anlar çok güzel bir hatıra olarak içinizde hep yaşayacak. Belki hayatınızın ileriki safhalarında tekrar buralara gelme şansını tekrar bulacaksınız. Hepiniz birer meslek sahibi olduğunuz zaman ülkemizin dört bir yanına dağılıp oralardaki kardeşlerinizle kucaklaşacaksınız, bu sevgi bağını devam ettireceksiniz ve ülkemiz sizlerin sayesinde inşallah çok güzel günlere kavuşacak.

BOLULU AİLELERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bu vesile ile sizleri misafir eden Bolulu kardeşlerimize ve ailelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bolu insanı gerçekten ülkesinin her tarafındaki insanını seven, memleketini seven bir anlayışa sahip. Sizleri misafir etmekten onların da ne kadar memnun olduğunu görüyoruz. Burada kurduğunuz kardeşlik bağını devam ettirin. İlerdeki hayatınızda belki bir vesile ile karşı karşıya geleceksiniz. Bu kardeşlik bağı çok önemli. Hiçbir zaman kalbinizden sevgi bağı eksik olmasın. Siz bu ülke ve aileleriniz için çok değerlisiniz. Hepinizin ayrı bir değeri var. Bu değerinizi bilerek, bu ülkenin önemli bir ferdi olarak daima başınız dik olarak hayata bakın.

“ALLAH BU KARDEŞLİĞİ DAİM KILSIN”

Bizim kaynaşmamızı sağlayan Biz Anadoluyuz projesi kapsamında ilimizi ziyaretiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli öğretmen arkadaşlarımıza Iğdır ilimize vermiş oldukları emekten, çocuklarımıza vermiş olduğu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Çocuklarımız sizin sayesinde geleceğin çok önemli fertleri olacaklar, bu ülke için gurur kaynağı insanlar olacaklar. Bolu güzel bir il, programımız dahilinde Göynük’e gideceksiniz, Abant’ı göreceksiniz. İleride eminim ki hem Bolu’yu hem de ülkemizin daha değişik yerlerini görme imkanı bulacaksınız. Sizler yeter ki çalışın. Devletimizin her bir imkanı her zaman sizlerle birlikte. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize güvenin. Buradan bütün çocuklarımızın ailelerine Bolu’dan kucak dolusu selamlar götürmelerini rica ediyorum. Buradan ailelerinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletin. Bolu’daki kardeşlerinizin oradaki Iğdır’lı bütün çocukları çok sevdiğini, ailelerinizi çok sevdiğiniz söyleyin. Bu sevgi bağı daim olsun. Allah bu kardeşliği daim kılsın.”

Düzenlenen akşam yemeğinde ayrıca Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.