Bu şiddet dursun artık

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’da son günlerde kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı ortaya çıktı. Özellikle hafta sonları alkol alan kocaların eşlerini darp ettiği belirlenirken aylık bazda ise küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik cinsel istismar olayının yaşandığı tespit edildi.

Haklarında uzaklaştırma kararı bulunan bazı eşlerin, kanunlara uymayarak, ayrı yaşadıkları eşlerinin evlerine kadar giderek, onları tehdit edip darp ettikleri de yaptığımız araştırmada gün yüzüne çıktı.

Birlikte yaşadıkları veya ayrı yaşadıkları eşleri tarafından şiddete uğrayan birçok kadın polise müracaat ederek, davacı şikayetçi olma yönüne gidiyor. Kadına yönelik şiddet ve küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismar sayılarına ulaşılamazken, her hafta Salı ve Perşembe günleri Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalar arasında su suçların ne kadar çok fazla olduğu gözlemlenmekte.

Eşlerinden ayrılan fakat her fırsatta eşlerini rahatsız etmekten geri kalmayan çok sayıda kocanın, özellikle alkol aldıktan sonra bu tür eyleme giriştikleri, küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçunu işleyenlerinde birinci derecede akrabaları olan erkeklerin işlediği, bazılarının ise öz babaları olduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri, cinsel istismara veya kadına yönelik suçlara maruz kalındığında kesinlikle 155 Polis İmdat hattının aranarak, şikayette bulunulmasını, küçük yaştaki kız öğrencilerin ise rehber öğretmenleri veya sınıf öğretmenlerine bilgilendirme yapılmalarını istediler.