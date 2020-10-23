“Bu sistem gençliğe ihanettir”

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Çakır, son günlerde gündeme olan KYK kredi borçları hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zuhal Toker Işın, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Karagöz’ün de imzası bulunan açıklamada kredi borçlarının gençliğe ihanet olduğunun altı çizildi.

“GENÇLİĞE SAHİP ÇIKIN!”

Yapılan açıklamada, “Gençlerin önünün açılması gerekirken, gitgide kapatılıyor. Ücretsiz eğitim adı altında gençler Hükümete borçlandırılıyor. Üniversite öğrencisine, öğrenim süresince büyük destek sağlayan bu ödenekler, bozulan ekonomiyle beraber, eğitim sürecinin bitmesinin ardından mezun öğrencilerimiz, henüz işini kuramamış atanamamış bireylerimiz için büyük bir yük oluşturuyor. Gündemde faiz kaldırımı ve 1 yıl ödemesiz dönem olacağı yazılıp, çiziliyor. Bu bir çözüm değildir! Ücretsiz eğitimin gerçekten ‘ücretsiz’ olması gerekir. Üniversite okuyup bitirmiş, işsiz olan yaklaşık 1 milyondan fazla gencimizin durumu ortadayken, onları borçlandırmak nasıl bir zihniyettir? Bu destek hiçbir ideolojiye hizmet değildir. Adeta gençliği borçlandırmak için kurulan ve mağdur gençlerin ‘haciz’ tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bu sistem,gençliğimize ihanettir. Biz bu gençliğe inanıyoruz ve inanmaya da devam edeceğiz. Bize düşen bu gençliği kazanabilmektir. Bir an önce bu düşüncelerden vazgeçilmeli. Aksi takdirde beyin göçünü engelleyemeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ü dediği gibi unutmayın ki ‘Biz her şeyi gençliğe bırakacağız...Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır.’ Gençliğe sahip çıkın! Önlerini açın!” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 00:11