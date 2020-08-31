Bu sokakta internet yok

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'nun en gözde mahallelerinden biri olan Alpağut Mahallesi 210 Sokak'ta internet alt yapısı sorunu yaşanıyor. Sokak sakinleri, kentin en hızla gelişen bölgelerinden biri olan Alpağut Mahallesi'ndeki 210 Sokak üzerinde, ev interneti alt yapısının olmamasına tepki gösterdi. Sokakta bulunan binalarda oturanlar, alt yapı için başvuru yaptıklarını ve aylardır herhangi bir gelişme yaşanmadığını ifade etti. Alt yapı olmaması nedeniyle 'Wınn' ve benzeri internet sağlayıcılarına yüksek miktarda ücret ödemek zorunda kaldıklarını belirten 210 Sokak sakinleri, yetkililerden bir an önce internetin bağlanması için yardım istiyor.