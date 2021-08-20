BU SORULAR NİYE SORULMUYOR ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bir gazeteyi okurken ya da bir televizyon programı izlerken hangi konuları okur veya hangi içeriğe sahip programları izlersiniz? Şimdi ben önüme geleni izlerim okurum demeyin. İnsanlar televizyon programlarını seçerken genellikle yüksek sesle konuşulan ve kavga edilen programları tercih ediyor. Yani en azından reytingler öyle diyor.

Gerçi özellikle sosyal medya ve dijital platformların artmasıyla üniversite öğrencileri yani eğitimli olan kesim televizyonlardan elini eteğini çekmiş durumda. işin ilginci televizyon yapımcıları ve kanal yöneticileri bu durumu kabullenmiş gibi gözüküyor. Çünkü artık üniversite öğrencilerini ekran başında buluşturacak programlar yapılmıyor. Yapmak isteyen olursa da bir şekilde engelleniyor. Böylece televizyon ekranlarında saçma sapan programlar görüyoruz.

Bakın değerli televizyon yapımcısı arkadaşlar. İnsan sokakta yürürken bile yüksek sesle konuşan veya kavga eden insanlara “ ne oluyor ?” diye dönüp bakar. Şu an televizyonlarda da aynı mantık var yani izleyenler bunlar niye bağırıyor. Niye kavga ediyor diye bakıyor. Bahsettiğim programlar bu yüzden izleniyormuş gibi geliyor ama özellikle vakit ayırıp izleyen insanlar yok.

Ayrıca televizyon her ne kadar şu anda üniversite gençliğine hitap etmese de bence hala çağın en yaygın kullanılan iletişim aracı. Bunun değerini bilmeliyiz. Ekranlar da insanları eğitecek programlar yapmalıyız. Sokaktaki insanların sorunlarına değinmeliyiz. Çünkü biz televizyonda sorunlarımızı gösterirsek bu sorunlar yetkililerin mutlaka dikkatini çeker. Unutmayın televizyon ekranında olan insanlar ekranlardan evlere girerken kapı çalmaz.

Gelelim gazetelere her yaştan arkadaşlarıma sordum. Siz bir gazete alırken niye dikkat edersiniz diye. “Senin o gazetede yazmana “ diye cevap verip bana takılanlar olsa da genellikle içeriğin bağımsız ve tarafsız olmasına dikkat ederim diye cevaplar aldım. Yani hep dediğim gibi insanlar gazetelerde sokağın ve hayatın aynasını görmek istiyor.

Bu anlamda gazetelere baktığımızda siyaset sayfası, ne bileyim magazin ve spor sayfaları var bunlar hayatın içinden ama yetmez, mesela benim sokakta yaşadığım şeyleri yazıyorlar mı? sokakta neler oluyor. Engellenen insanların sorunları ne acaba diye hiç soruluyor mu ? bu insanlar nasıl ve nerede yaşıyor diye araştırılıyor mu? Sizin cevabınız ne bilmiyorum ama benim cevabım olumsuz çünkü yapılan şeyler çok yetersiz.

Durum böyleyken biz insanlara bazı şeyleri göstermek ve onları bilinçlendirmek için niye yazılı ve görsel basını kullanmıyoruz. Mesela her hafta ya da her ay bir engellenen arkadaşımız ve yakınları ile söyleşi yapıp gazetelerde bunu yayınlayamaz mıyız? Bu işler için gazetelerimizde magazin ve spor sayfası gibi bir sayfa ayıramaz mıyız? televizyonlarda bağırmadan ve ajitasyon yapmadan engellenen insanları anlatan programlar yapılamaz mı? ama anlatmaya çalıştığım şeyleri yardım programlarıyla karıştırmayın. Onlar başka ancak bence onlar bile düzgün yapılmıyor.

Bakın 2003 yılın da açıklanan resmi kayıtlara göre insanlarımızın %12 si engelli bireylerden oluşuyor. “bu arada verilerin niye bu kadar eski olduğunu inanın bende her fırsatta yetkililere soruyorum? Hiç kimse cevap veremiyor.“ Neyse veriler eski olsa da bu ülkede milyonlarca engellenen insan var ve tabii bu insanların aileleri ve arkadaşları da var. onlarında engellerden etkilendiğini düşünürsek engellerden etkilenen insanların sayısı hiçte az değil. Buna karşın TV kanallarımızda bizleri anlatan tek bir program göremiyoruz. Gazetelerde engellenen bireylere yeterince yer verilmiyor.

Hâlbuki bazı engeller konuştukça ve paylaştıkça aşılır. İşte bu yüzden biz televizyonları ve gazeteleri bu yönde yayın yapmaya teşvik etmeliyiz. İnanın bana basını bu konuda teşvik edersek engellenenler ve aileleri yalnız olmadıklarını ve eğer isterlerse bir şeyleri başara bileceklerini görecekler. Değerli gazeteci ve televizyoncu arkadaşlarım ne dersiniz engelleri aşmak insanları bilinçlendirmek adına bunları denemeye değmez mi?

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…