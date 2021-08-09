Haber: Yasin Bilgi

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancı uyruklu vatandaşlar ile ilgili söylemleri Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Bu olayların üzerine Afgan uyruklu sözde Gazeteci Sunatullah Saadat kamera karşısına geçerek Tanju Özcan’a ve Türk Kadınlarına çirkin imalarda bulunarak ağır sözler söyledi. Afgan Uyruklu Gazeteci Sunatullah Saadat’a karşı Tanju Özcan’ı destekleyen Bolu Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Okay Özcan adeta ateş püskürdü. “Sığınmacı olarak ülkemize gelen ve ülkemizin nimetlerinden faydalanan bu şahsiyetsiz kişinin bir hain olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tür hainlerin ülkemizde nefes alması bile haramdır. Biz Bolulular olarak hem başkanımız Tanju Özcan hem de Türk kadınının her daim yanında olacağız. Derhal İçişleri Bakanlığının harekete geçmesini ve yasal işlemlerinin başlatılmasını bekliyorum. Bu konunun takipçisi olacağımı da belirtirim” ifadelerini kullandı.

“BİZ BURADAYIZ!”

“Bu soysuz sınır dışı edilmeli” diye sözlerine başlayan Okay Özcan, “ Fetöcüler Başkanımıza saldırırken ve sözde Afgan Gazeteci, Başkanımıza ve Türk kadınlarına ağır hakaretlerde bulunurken, Tanju Özcan'ı Türk yargısına şikayet edenler, yine kafalarını kuma gömdüler. Cumhuriyet savcılarını göreve davet edenler ve hatta 'birileri Tanju Özcan'ı durdursun' diyerek bir yerlere mesaj vermeye kalkanlar neredeler? Bu soysuz, Bolu halkının kendi oylarıyla seçtiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan üzerinden yüce Türk milletinin gencine, kadınına, kızlarına hakaret etme cesaretini kendinde bulabilmektedir. Bunlar bizim kendi ülkemizde, bizim belediye başkanımıza ve Türk kadınlarımıza ağır hakaretler etme cesaretini nerden buluyor? Nerede çalıştığı belli olmayan ve gazeteci imajı ile ortalıkta dolaşan bu soysuz zat acilen sınır dışı edilmeli. Belediye Başkanımızın son dönemde yapmış olduğu açıklamalara Türkiye halkının yüzde 80’i Destek mesajları yayınlarken kendi partimizin il ve ilçe başkanları sessizliğini koruyarak başkanımıza destek olmamışlardır. Şunu herkes bilmeli ki BİZ BURADAYIZ! ve başkanımızın sonuna yanındayız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021, 16:45