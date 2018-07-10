İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevinde bulunan ve birçok sefer Bolu Belediye Başaklığı ve Bolu Milletvekili aday adayı olan, Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman’ın, “İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun” şeklinde ki sosyal medya paylaşımı büyük tepki topladı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Yüce Türk milletinin kanlarını son damlasına kadar akıtarak kurduğu cumhuriyeti İngilizlerin kurduğunu ve 100 yıl ülkenin bu şekilde yönetildiğini söyleyen Tahsin Akduman’ın bu paylaşımına AK Partilisinden, MHP’lisine, Solcusundan Ülkücüsüne yüzlerce vatandaş tepki gösterdi. Tahsin Akduman’ın bu paylaşımı yaklaşan yerel seçimler öncesi genel merkeze şirin görünme çabaları olduğu fakat duvara tosladığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Bilindiği üzere Akduman 100 yıllık İngiliz vesayeti olarak gördüğü dönemde uzun süre devlet memurluğu yaptı ve maaş aldı.

