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21 Haziran 2018 Perşembe
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    • Bu sözler ortalığı karıştırır

    Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin kendisine yönelik açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Parti Bolu Milletvekili Tanju Özcan’a sert sözler söyledi. Metin, sandıktan çıkamayacak olduğunu bilen Özcan’ın ortalıkta şuursuzca dolaştığını belirtti.

    21 Haziran 2018 Perşembe 10:14
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    Bu sözler ortalığı karıştırır
     

    Haber: Semih Baykal

    Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin; “Son dönemlerde Tanju Özcan, Fatih Metin hastalığına kapıldı. Ben kendisini uyarıyorum, bu ince bir hastalık. Bu hastalığın tek tedavisi de sandık. Pazar günü Halkımız kendisine gereken tedaviyi yapacaktır” dedi. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin; geçtiğimiz hafta çerisinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen bir toplantıda Bolu’daki seçim sürecini değerlendiren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın bir sonraki hafta ise basın mensuplarına tam tersi açıklamalarda bulunmasını değerlendirdi.

    “BU ŞİZOFRENİK BİR DURUM”

    Metin; “Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına CHP Milletvekili Tanju Özcan çok çirkin bir üslupla benim hakkında bir takım ithamlarda bulunmuş. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki; bu çok çirkin bir üslup. Bu üslubun bu şekilde olmaması gerektiğini daha geçen hafta Ticaret ve Sanayi Odasında ifade etmiştik. Bu, içeride başka dışarıda başka konuşan bir zihniyet. Ben buna çok üzüldüm. Çünkü Bolu’da böyle bir siyaset anlayışını bugüne kadar hiçbir zaman benimsemedik. Ama Tanju Özcan şuan panikte ve acziyet içerisinde. Bu acziyetle içeride çok farklı şeyler söylerken, dışarıda da çok farklı bir kişiliğe bürünüyor. Bu şizofrenik bir durum. Bu şizofrenik durumdan dolayı kendisine acil şifalar diliyorum. Çünkü bu sağlıklı bir insan yapısı değil. Çünkü siz geçen hafta Ticaret Odasındaki konuşmasında Bolu’da seçim sürecinin düzgün ve seviyeli bir şekilde yürüdüğünü ve bunun da böyle devam etmesi çağrısı yaparken, bugün seviyeyi aşağıları çekiyorsunuz. Basına yaptığı açıklamada ise benim iki hafta önce açıkladığım bir konu olan ilimize kurulacak olan 1500 kişilik, balistik alanın tek ve ilk olacak savunma sanayi fabrikasının müjdesine yönelik. İki haftadır tek kelime etmiyorsun, ağzını açmıyorsun. Tabi ki ne cevap verecek? Veremiyor. Aciziyet içerinde. Kendilerinin bugüne kadar Bolu’ya yönelik açıkladıkları bir tek projeleri yok” dedi.

    “24 HAZİRANDA HALKIMIZ KENDİSİNİ TEDAVİ EDECEK”

    Tanju Özcan’ın basına verdiği; “Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, Ben de Bakan olacağım” açıklamasını da espirili bir dille cevaplayan Fatih Metin; “Aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş. Tanju Özcan da deyim yerindeyse oya ihtiyacı olduğu için, aç tavuk gibi ortalarda şuursuzca dolanıyor. Sandıklar bunun böyle olmadığını hep gösterdi, bundan sonra da gösterecek” diye konuştu.

    Kendisine dürüstlük çağrısında bulunan Tanju Özcan’a cevap da veren Metin; “Temcit pilavı gibi şahsımla alakalı sürekli iki konuyu gündeme getiriyor. Kalkmış o konularla ilgili beli dürüstlüğü ve had bilmeye davet etmiş. Bu çok çirkin üslubunu aynen kendisine iade ediyorum. Dürüstlük ve had bildirme konusunda da Bolu’da en son çağrı yapacak kişi, Tanju Özcan’dır. Ama biz bütün bunları bir kenara bırakalım. Biz Bolu’muzun geleceği ile alakalı proje ve politika üretemeye devam edeceğiz. Bu tip hareket ve çirkin siyaset üslubuna cevap vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

    CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın şahsıyla ilgili yaptığı açıklamalardaki üslubuna üzüldüğünü ve ayıpladığını söyleyen Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin son olarak; “Onu, Muharrem İnce üslubuyla baş başa bırakıyoruz. Ama bu çirkin üslubuna gerçekten üzüldüm ve ayıpladım. 24 Haziran günü yani 5 gün sonra Bolu Halkı sandığa gidecek ve Tanju Özcan’a gereken cevap verecek. Son dönemlerde Tanju Özcan, Fatih Metin hastalığına kapıldı. Ben kendisini uyarıyorum, bu ince bir hastalıktır. Bu hastalığın tek tedavisi de sandıktır. Pazar günü Halkımız, kendisine gereken tedaviyi yapacaktır” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Ekonomi, Bakan, Yardımcısı, Fatih, Metin

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