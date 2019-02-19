Bu spor seyredilmeye değer

Haber Röportaj; Kasım ŞAHİN

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bears Takımı Röportajı

Kasım Şahin; Takım ne zaman kuruldu ?

Hücum Takım Kaptanı Anıl Tunç; 2012 senesinde takım kuruldu 7-8 kişilik bir ekiple kuruldu. Başta okuldan ters tepki aldık ön yargılı oldukları için 1 sene ekipmansız oynadık. 2. Sene okuldan destek aldık ama Amerika’da ilkokulda kullanılan ekipmanlar gönderildi kalite olarak düşük kalitedeki ekipmanlar geldi. İlk antrenmanda kasklar kırılmaya başladı. Kasklara yama yaparak kullanıyorduk. İstanbul üniversitesiyle ilk resmi maçını 24-16 kazandık ve okul başarımızı gördü ondan sonra okul ekipmanlarımızı aldı. Alınan ekipmanlar kaliteli olarak satın alındı.

Kasım Şahin; Üniversite ligine ne zaman katıldınız ?

2. Takım Kaptanı Ömer Faruk Güler; Takım kurulduktan 2 sene sonra lige girdik.

Kasım Şahin; Türkiye de ve Bolu da tanınmayan bu spor ilgi ve destek görüyor mu ?

Hücum Takım Kaptanı Anıl Tunç; Öncelikle halkın benimsemesi lazım üniversite öğrencileri arasında biliniyor. Büyükşehirlerde halk biliyor Bolu’nun küçük şehir olmasının dezavantajını yaşıyoruz.

Kasım Şahin; Ceketlerinizin özel bir sebebi var mı?

2. Takım Kaptanı Ömer Faruk Güler; Bu ceket takıma emek veren kişilerin kendisini kanıtlamasıdır. Bu sporda bu ceketler onur ve gurur meselesi. Takım için şeref göstergesidir.

Kasım Şahin; Pahalı bir spor mu?

Hücum Takım Kaptanı Anıl Tunç; Evet pahalı bir spor. Toplarımızın bileen uygun fiyatı 1000 TL kadar

Kasım Şahin; Türkiye’de bu spor, futbol gibi değer kazanacağını görüyor musunuz ?

2. Takım Kaptanı Ömer Faruk Güler; Bence gelecek ama futbol kadar hızlı olmayacak. 7 sene önce başladığımızdan bu yana çok yol kat ettik. Amerikan futbolu denildiği için hemen Amerikan oyunu gözüyle bakıyorlar. Türkiye de zaten korumalı futbol olarak geçiyor federasyonumuzda

Kasım Şahin; Üniversiteden destek görüyor musunuz ?

Hücum Takım Kaptanı Anıl Tunç; Başarı yoksa destekte yok! Şunu diyemiyoruz bizim arkamız da bu koç var bu kurum var tek diyebildiğimiz bizim bizden başka kimsemiz yok yeterli desteği göremiyoruz. 16 Şubat’taki Düzce Üniversitesi maçı bizim sahamızdaydı ama sabahtan kar temizlemeye çalıştık. Sahanın bakımını, maç günü çizgilerini biz yapıyoruz. Yeni direkler yaptırdık. Ölçülerini belirleyip sanayide demircilere yaptırdık.

Kasım Şahin; Yeterli taraftara sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz ?

2. Takım Kaptanı Ömer Faruk Güler; Genelde kız arkadaşlarımız, sınıf arkadaşlarımız, tanıştığımız esnaf ağabeylerimiz 5-6 kişilik bir grup oluşturdular onlar geliyorlar maçlarımıza bunun da yavaş yavaş çoğalmasını bekliyoruz.

Kasım Şahin; Şuan da aldığınız destek veya sponsor var mı ?

Hücum Takım Kaptanı Anıl Tunç; Bazı esnaf ağabeylerimiz çok cüzi yardımlar yapıyorlar ama pahalı bir spor olduğu için bizlere maçlarda su, içecek, muz, enerji veren besinlerimizi temin ediyorlar. Maçlarımızı yapmak için top almamız gerekti. Takım arkadaşlarımızla aramızda para toplayıp lig maçı için top aldık. Almasaydık maça çıkamayacaktık.

Kasım Şahin; Takım kalabalık olmasına rağmen disiplini nasıl sağlıyorsunuz ?

Hücum Takım Kaptanı Anıl Tunç; Takımda bir disiplin olması gerekli çünkü her dönem yeni oyuncular geliyor sürekli takım oyuncuları değişiyor bu durumda da yeni gelenlerin eski oyunculara saygı göstermesini bekliyoruz. Hiyerarşiden daha çok saygıya dayanıyor. Biz kaptanlar olarak oyuncularımıza ağabey gibi yaklaşıyoruz. Bu durumda da bizlere saygı duyuyorlar. Biz de takım demiyoruz aile diyoruz. Kişilerin içinde ki bastırılmış duygularını ortaya çıkartıyor bu oyun. Bizim şöyle bir mottomuz var burası küçük bir şehir. İstemediğimiz bazı olumsuz olaylarla karşılaşıyoruz ve takım arkadaşlarımızı bu ortamdan uzak tutmak için de bu sporu yapıyoruz. Şehirde orada burada bir şeyler içmesine kötü alışkanlıklar edinmesine engel oluyoruz. Ödül sistemimiz şu şekilde ilk 11’e girebilirsin dememiz onun için büyük bir ödül oluyor zaten.

Kasım Şahin; Fikstürde hangi takımlar ?

2. Kaptan Ömer Faruk Güler; Fikstürde 6 grup var. Üniversite 1.liginde 6 ve üniversite süper ligi ise 4 gruptan oluşuyor. Avrupa’da ülkemizi temsil eden takımlarımız da var. Ülkemizi Avrupa’da temsil eden takımlar Sakarya Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi. AİBÜ Bears takımımız C grubunda yer alıyor. C grubunda Kütahya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi bulunuyor. Ödenekler kısıtlı olduğu için bölgesel gruplar oluşturuldu.

Kasım Şahin; Maç kaç dakikadan oluşuyor ?

Hücum Takım Kaptanı Anıl Tunç; 15 dakikalık 4 periyottan oluşuyor. Topun oyun içerisinde düşmesi süreyi durdurmazken çizgiden dışarı çıktığı zaman ya da mola alındığı zaman süre durduruluyor. 15 dakikalık bir periyot 25-30 dakika sürüyor. Yani bir maç 2 buçuk 3 saati bulabiliyor. İlginçtir ki oyun süresince topun oyun içerisinde bulunduğu süre 5 dakika ile 10 dakika arasındadır.

Kasım Şahin: Korumalı Futbol’da (Amerikan Futbolu) nasıl sayı yapılır ?

Hücum Takım Kaptanı Anıl Tunç, Hücum takımının 4 atak yapma hakkı var. Takım iki gruptan oluşuyor; Defans ve Hücum takımı olarak. Touchdown: Amerikan futbolunun gerçek golüdür. Rakip takımın son çizgisi topla beraber geçildiğinde ‘touchdown’ yapılmış olur ve değeri 6 puandır. Touchdown yapan takım ekstra puan kazanma şansı için 2 tercih hakkı da kazanır. Topla rakip takımın bitiş çizgisine tekrar girilirse 2 puan kazanılır. Ya da topa ayakla vurarak rakip takımın kalesine atılırsa 1 puan kazanılır. Genelde takımlar 1 puanlık vuruşu tercih ederler, çünkü 2 puanlık sayı denemesine göre başarı şansı daha çok daha yüksektir.

Kasım Şahin; Bir maçta kaç hakem görev yapıyor

2. Takım Kaptanı Ömer Faruk Güler; Bolu’da bu konuda yetişmiş hakem yok. Maçlara Ragbi Federasyonu tarafından maçlara hakem atanmakta. Bir maçta 7 tane hakem görev yapmakta. AİBÜ Bears takımı olarak Bolulu vatandaşları ve özellikle gençleri maçlarımıza davet ediyoruz. Hem bizleri desteklemelerini hem de bu güzel sporu yakından görmelerini istiyoruz.