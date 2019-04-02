Bu suçlular nerede?

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Cumhuriyet Başsavcılığının 2018 yılı faaliyet raporuna göre, Cumhuriyet Savcılığına intikal eden dosya sayısı 10 bin 642 olarak belirlenirken, bu dosyaların 10 bin 614’nün karara bağlandığı, Hollanda ülkesinden uluslararası iş birliği talebi de Cumhuriyet Savcılığına bildirildi.

Ayrıca, 2018 faaliyet raporuna göre 2014 yılında açılan dava dosya sayısı 9 bin 707 iken 2018 yılında bu rakam 10 bin 642 yükselirken, 935 dosya sayısında artış olduğu tespit edildi.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN 20 SUÇ TÜRÜNE GÖRE FAİLİ MEÇHUL DOSYA SAYISI

Hakaret 26, Basit yarala 37, Silahlı terör örgütüne üye olma 8, Tehdit 19, Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 14, Mala zarar verme 136, Basit tehdit 10, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 29, Dolandırıcılık 48, Görevi kötüye kullanma 6, Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık 153, Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma 5, Resmi belgede sahtecilik 12, Kişinin huzur ve sükunun bozma 12, Konut dokunulmazlığını bozma 97, Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma 29, Yaralama 8, Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık 33, Başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanımı suretiyle yarar sağlama 45 olmak üzere Bolu’da 727 faili meçhul dosya bulunmakta.