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26 Mayıs 2017 Cuma
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    SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre bazı bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Bolu Merkez Mahalle ve köyleriyle birlikte iki ilçemizde elektrik kesilecek.

    26 Mayıs 2017 Cuma 08:18
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    Bu tarihlere dikkat

    İşte bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak bölgeler; 28.05.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Bolu Merkezde saat 17:00 ile 20:00 arasında Sultanbey Köyü, Çepni Köyü, Avdan Köyü, Yenisefa Köyü, Piroğlu Köyü, Gövem Köyü, Pelitcik Köyü, Kuzfındık Köyü, Saççılar Köyü, Belkaraağaç Köyü, Güneyfelekettin Köyü, Ketenler Köyü, Karca Köyü, Sebenardı Köyü, Topardıç Köyü, Gövem Piroğlu Yaylaları,Çepni Yaylası,Sultanköy Yaylası,

    28.05.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 16:30 arasında Aktaş Mah., Semerkant Mah. 29.05.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Hacımahmut Köyü. 29.05.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 13:00 ile 15:00 arasında Hacımahmut Köyü. 30.05.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Avdullar Köyü, Tavşansuyu Köyü, Akyokuş Köyü, Çamyurdu Köyü. 30.05.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Kaşıkçışeyhler Köyü. 30.05.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 13:00 ile 15:00 arasında Kaşıkçışeyhler Köyü. 31.05.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Yeniköy Köyü. 31.05.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Yeniköy Köyü. 31.05.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 13:00 ile 15:00 arasında Yeniköy Köyü. 01.06.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 10:30 arasında Aşağı Soku Mah., Sanayi Sitesi. 01.06.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 10:30 arasında Aşağı Soku Mah., Sanayi Sitesi, saat 10:30 ile 12:00 arasında Çıkınlar Mah., Köroğlu Mah., Kuruçay Mah., saat 13:00 ile 14:30 arasında Aktaş Mah., Aşağı Soku Mah., Sanayi Sitesi, saat 14:30 ile 16:00 arasında Aktaş Mah. 02.06.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:30 ile 12:00 arasında İbrahimözü Köyü, saat 13:30 ile 15:30 arasında İbrahimözü Köyü. 03.06.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 12:00 arasında Aşağı Soku Mah., Sanayi Sitesi, saat 13:00 ile 15:00 arasında Gölyüzü Mah.,

    Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.

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