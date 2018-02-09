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    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yaptığı duyuruda tütün ve alkollü ürün satan iş yerlerini satışa uygunluk belgelerinin süresini uzatım tarihleri konusunda uyardı.

    08 Şubat 2018 Perşembe 14:32
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    Bu tarihlere dikkat

    Haber: Gönül Olutürk

    2018 yılı süre uzatım işlemlerinin 02/01/2018–02/04/2018 tarihleri arasında yapılacağını açıklayan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü :

    24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 20.11.2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kapatılmış ve Kurumun iş ve işlemlerini yürütmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

    Tütün mamulü ve alkollü içki satışı/sunumu yapan kişiler adına düzenlenmiş olan ve 31/12/2017 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış / sunum uygunluk belgeleri için 2018 yılı süre uzatım işlemi 02/01/2018–02/04/2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Süre uzatımı yapacak iş yeri sahiplerinin aşağıdaki belgelerle İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Aksi halde mevcut satış belgeleri geçerliliğini kaybedecektir.

    Bolu’da İl Merkezinde 628, ilçelerimizde 320 adet olmak üzere toplamda 948 adet aktif TAPDK satış belgesi olan işletmemiz bulunmaktadır.

    1 Yıllık Süre Uzatım İçin Gerekli Belgeler:

    1. TAPDK Satış Belgesi aslı

    2. Ücret Dekontu (Ziraat Bankası)

    2018 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

    1

    Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri

    Tüm mahallerde

    5.750 TL

    2

    Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

    İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

    300 TL

    İlçe merkezlerinde

    210 TL

    Diğer mahallerde (Belde, köy gibi)

    75 TL

    3

    Açık İçki Satış Belgeleri

    İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

    1.240 TL

    İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)

    480 TL

    4

    Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

    İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde

    3.035 TL

    İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde

    2.760 TL

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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