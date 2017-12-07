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07 Aralık 2017 Perşembe
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    • Bu tiyatro gösterisini kaçırmayın

    Bolu’da yeni kurulan Çift Taraflı Bant tiyatro grubu, 9 Aralık Cumartesi günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde “ADVİYE” oyunuyla seyircilerine pederlerini açıyor.

    07 Aralık 2017 Perşembe 07:33
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    Bu tiyatro gösterisini kaçırmayın
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    Haber: Semih Baykal

    Hayatlarını7 yıldır tiyatroya adayan ve uzun yıllardır Bolu’da özel bir tiyatroda hem oyunculuk hem oyun yazarlığı yapan Seda Ülkü ve Gizem Kabakçı, ‘Çift Taraflı Bant’ adlı tiyatroyu kurdu. Çocuk tiyatrosu ve yetişkin tiyatro ile artık Bolu’da etkinliklerini sürdürecek olan , ‘Çift Taraflı Bant’ adlı tiyatro sevenlerini bekliyor. İki arkadaşın kurduğu ‘Çift Taraflı Bant’ adlı tiyatro ‘ADVİYE’ adlı iki kişilik oyunuyla 9 Aralık Cumartesi günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde saat:20:00’da tiyatro severlerle buluşacak. ‘ADVİYE’ adlı oyunda iki arkadaş, tiyatro severleri psikolojik bir dramın içine çekiyor. Zaman zaman güldürüp zaman zaman ağlatan oyunun yazarlığını Can Utku yaptı.  Bu güzel tiyatro gösterisini sadece 7 TL verip izleyebilirsiniz. Bilet almak ve gösteri hakkında detaylı bilgi almak isteyen tiyatro severler 0542 376 06 14 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.

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