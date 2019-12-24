Bu tren kaçmaz

Haber: Volkan Yılmaz

Ankara-Sincan-Çayırhan-Sakarya-İstanbul güzergahında planlanan Yüksek Hızlı Tren konusu yeniden gündeme geldi. Bu güzergahta yapılacak olan ve 3 ili birbirine bağlayacak olan tren hattının devletin zararına olduğunu belirten Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar bu hattın Ankara-Kızılcahamam-Gerede-Bolu-Düzce-Hendek-Sakarya-İzmit-Gebze-İstanbul güzergahında yapılması gerektiğini belirtti. Bu projenin Türkiye’nin kalkınması ile direk alakalı olduğunu belirten Şamandar “Bu YHT hattı Türkiye’nin kalkınması ile direk alakalıdır. İstanbul İzmit Sakarya Düzce Bolu Ankara Milletvekilleri, il Başkanları hep birlikte hareket etmelidir. Bu proje ülkemizin en önemli projesidir. Yılda 50 milyon kişi bu projeden faydalanacaktır. Bu proje 15-20 yıl da amorti edeceği için yap işlet devrete uygundur. İstanbul Gebze İzmit Sakarya Hendek Düzce Bolu Gerede Ankara hattı 6 il 3 ilçeye dokunacaktır. Bu il ve ilçeler çok hızlı güvenli ve çevreci bir ulaşımla birbirlerine kavuşacaktır. TCDD’nin planladığı hat Ankara, Sakarya, İstanbul şeklinde 3 ili birbirine bağlamaktadır. Bu proje ülkemizin zararınadır.70 yıl da amorti etmektedir. Japon akademisyenlere göre hiç bir zaman amorti etmemektedir” dedi.

BOLU’YA TURİST AKIN EDECEK

Bu proje sayesinde Bolu şehir merkezi ve Gerede ilçesinden geçecek olan tren hattı sayesinde Bolu’ya ve Düzce’ye her hafta sonu turist akın edeceğini belirten Şamandar “Cumartesi pazar düzce ve bolu ya 40 binin üzerinde yerli turist gelecektir. Turizm tarım sanayi çok gelişecektir. Karabük Bartın Kastamonu Sinop Samsun hatta tüm Karadeniz illeri sisteme Gerede’den dahil olacaklardır. Zonguldak Ereğli Akçakoca sisteme Düzce’den dahil olacaklardır. Karadeniz’deki iller otobüsle Gerede’ye gelecekler yüksek hızlı trenle İstanbul’a 1.5 saatte ulaşacaklar. Gerede’ye gelince İstanbul’a gelmiş gibi olacaklar. Şehirler birbirine yakınlaşacak” şeklinde konuştu.

“TREN GÜZERGAHINDA YAŞAYAN HERKESİN HAYATI DEĞİŞECEK”

Önerilen güzergahta bulunan illerin ve bu illerde yaşayan vatandaşların hayatlarının değişeceğini belirten Şamandar “Önerdiğimiz yüksek hızlı tren güzergâhında yaşayan herkesin hayatı değişecek. Bu proje yapılırsa mazot ve benzinden en az yıllık 800 milyon dolar kâr edeceğiz. Trafik kazalarında ve çevre kirliliğinde azalma olacak. Ulaşımda zaman kazancımız olacaktır. 2 aktif karayoluna yakın yapılan YHT hattının inşaatının yapımında kaza ve afet durumunda ulaşım kolaylığı olacaktır. Bölgedeki şehirlerdeki hastaneler olası kötü hallerde acil müdahale için yeterli olacaktır. Bütün hesaplar Ankara Gerede Bolu Düzce Hendek Sakarya İzmit Gebze İstanbul hattının daha verimli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“YHT PAHALI BİR YATIRIMDIR, NÜFUS OLAN YERDEN GEÇMELİDİR”

Kendilerinin önermiş olduğu projenin 15-20 yılda kendini amorti ettiğini ifade eden Şamandar “YHT pahalı bir yatırım. Bizim önerdiğimiz İstanbul - Gebze - İzmit- Sakarya -Hendek -Düzce Bolu -Gerede- Ankara güzergahında günde 125000 yolcu var. Proje 15-20 yılda kendini amorti ediyor. TCDD’nin İstanbul Sakarya Ankara güzergahında ise yolcu günlük 46000 kişi. Ayrıca Mudurnu’da Kuzey Anadolu fay hattı var 60 yılda amorti ediyor yani zarar ediyor” dedi.

Son olarak Türkiye’nin YHT olarak tek para kazanacak hattı İstanbul Gebze İzmit Hendek Sakarya Düzce Bolu Gerede Ankara hattı olduğunu ifade eden Şamandar, “Türkiye’de 400 km mesafede 30 milyon kişinin yaşadığı başka bir bölge yoktur” dedi.

Ayrıca Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ile bu konu üzerinde konuşarak hazırlanmış olan dosyayı sundu.