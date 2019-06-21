BU TÜR OLAYLARA İHTİYACIMIZ VAR !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Yaptığım iş nedeniyle haberleri gündemi takip ediyorum ve çoğu zaman haber izlemekten ve okumaktan çok sıkılıyorum. Çünkü baktığınızda tüm tv kanalları tüm gazeteler neredeyse haberler aynı oluyor. Durum böyle olunca da sokaktaki insanların dertlerini, sıkıntılarını, başarılarını doğru şekilde anlatmıyorlar. Yani hep ülkenin gündemi ile uğraşılıyor. Tamam, ülkenin gündemi önemli ama bence o ülkede yaşayan insanların yaşam gündemi daha önemli.

Bazen bunları gazeteci arkadaşlara paylaşıyorum. Kopyala yapıştır ile haber yapmayın sokağa çıkın röportajlar özel şeyler yapın farklı olun diyorum, onlarda “haklısın Onur senin yapmaya çalıştıkların ve düşündüklerini aslında hepimizin yapması lazım“ diyorlar. Ancak bir türlü yapmıyorlar. Yani sokaktaki gündemi yakalayamıyorlar.

Evet, bu konuda tüm gazeteci arkadaşlarıma biraz kızgınım. Çünkü bir bakıma gazetecilik her gün farklı şeyler öğrenip, anlatma ve tarihe not düşme sanatıdır. Ama dediğim gibi teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde kopyala yapıştır sanatı olmaya başladı. Acık söylemek gerekirse bu işlerin içinde yetişmiş biri olarak bu durumdan biraz şikâyetçiyim. Bunun içinde bu satırlarda farklı olaylara farklı bakıp sizlere aktarma gayreti peşindeyim

Şimdi bakın bu olayı birçok gazete yazdı. Ama izin verirseniz birde ben aktarmak ve farklı açılardan bu konuyu ele almak istiyorum.

Geçtiğimiz hafta sonu Bolu Highway alışveriş merkezi Babalar gününe özel Playstation turnuvası düzenlemiş. Turnuva büyük ilgi görmüş ve yarışmacıların arasına ellerini kullanamayan özel bir yarışmacıda katılmış şimdi ellerini kullanamadan nasıl playstation oynamış diyeceksiniz? Çok basit ayak parmaklarıyla, Yani joystick i ayaklarının arasına koyup tuşları ayaklarıyla kontrol ederek oyunu oynamış ve inanmayacaksınız ama bu şekilde oynayarak turnuvada finallere kadar yükselmiş. Finallere kalan Tarık Acarel arkadaşımızı 4 üncü olmuş ve hediyesini almış.

Gülmeyin, kopyala yapıştır yapmadım. Çünkü bu konuda çıkan haberleri okumadım. Maçları ve gelişmeleri sosyal medyadan takip ettim. Yani ben gazetelerden daha önce öğrendim. Aslında orada olup Tarık ile tanışıp ona destek vermeyi çok isterdim ancak alışveriş merkezinde değildim. Tarık’ın başarısına ve cesaretine hayran kaldım. Bence herkese örnek olmalı onu tekrar tebrik ediyorum. “Eğer orada olsaydım güzel bir röportaj yapmadan Tarık ı bırakmazdım. “ Neyse umarım bir gün tanışırız.

Aslında burada Tarık’ın yaptığı çok büyük bir medeni cesaret ve yarışmayı düzenleyen Highway avm yetkilileri de “iyi ki Tarık’ı sen yapamazsın diye geri çevirmemiş. İyi ki oyuna dâhil etmişler ve bu örnek alınacak olayın yaşanmasına vesile olmuşlar.” İşte bize böyle olaylar gerekiyor. Böyle şeyleri yaşadıkça ve anlattıkça diğer engellenen arkadaşlarımıza da örnek olup, cesaretlendirip, evlerden çıkmalarını sağlayabiliriz.

Bakın birde olayın şu yönü var. Mesela ben bir süredir alışveriş merkezlerini bu yönde teşvik etmeye çalışıyorum. Çünkü şu bir gerçek eğer alışveriş merkezleri bu tür işlere birazcık eğildilerse ortaya çok güzel sosyal sorumluluk projeleri çıkıyor ve finans oralarda döndüğü için bu projeleri hiç zorlanmadan gerçekleştirebiliyorlar yani engelleri önümüzden kolayca kaldırabiliyorlar. Bunun için biz gazeteci ve yazarların bu tür olayları daha çok anlatmamız daha çok insana aktarmamız gerekiyor ki, bu kuruluşları bu konularda daha iyi işler yapmaya teşvik edebilelim

Ben buradan bir kez daha bu turnuvada Tarık gibi özel bir insanı oyuna dâhil eden Highway alışveriş merkezine teşekkür ediyor ve bu uygulamaların artarak sosyal sorumluluk projesi şeklinde devam etmesini hatta avmlerimizin sosyal sorumluluk projeleriyle birbirleriyle rekabet etmelerini istiyorum. Emin olun aramızda Tarık Acarel gibi arkadaşlarımız çok ve onları evlerden çıkarmak için böyle işlere ve örneklere ihtiyacımız var.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…