Bu türün nesli tehlike altında

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karayollarında Müşavir Firmada Yol Kontrol Uzmanı olarak çalışan İsmail Karasu, üniversite kavşağından dönerken yolun kenarında yürüyen uzun boyunlu ilginç bir kuş gördü. Kuşa daha yakından bakmak için kavşağı dönüp ışıklarda durdu. O esnada ilginç kuş yolun ortasına çıkıp arabanın önünde yürümeye başladı. Kuşun diğer araçlar tarafından ezilmesini engellemek için arabasından inen Karasu, kuşa yaklaştığında uçmadığını fark etti. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından kuşu yakalayan Karasu bu ilginç kuşu internette aramaya başladı.

İnternetten yaptığı araştırmalarda kuşun nesli tükenmekte olan “Hint Balıkçıl Kuşu” olduğunu belirleyen Karasu, “Hint Balıkçıl Kuşu olarak geçen bu kuşla bir gündür arkadaşız. Yetkililere bırakmadan önce kısa süreliğine ben ilgilenmek zorunda kaldım. Yavru olmasına rağmen bakımı çok zor. Şuan uçamıyor ama rahatı yerinde, onu solucanla besledik. Bolu Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.