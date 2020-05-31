Bu türün nesli tehlikede

Atatürk Orman Parkı’nda yaralı olarak bulunarak koruma altına alınan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 'Hint Gölet Balıkçıl Kuşu' tedavisinin ardından rehabilitasyon çalışmasına tabi tutuldu.

Bu türün nesli tehlikede

Haber: Aysun Beykoz 

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bulunan Atatürk Orman Parkı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ümit Bütün, park içerisinde dolaştığı sırada daha önce hiç görmediği bir kuşun uçamadığını fark etti. Kuşun yanına gittiğinde kanadından yaralı olduğunu gören Bütün, durumu Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Parka gelen görevliler, uzun gagası ve devetüyü rengiyle dikkat çeken yaralı kuşun dünyada nesli tükenmekte olan ve nadir görülen 'Hint Gölet Balıkçıl Kuşu (Indian Pond Heron) olduğunu tespit etti.
Görevliler tarafından veterinere götürülen kuşun röntgen filmleri çekildi. Kanadında kırık tespit edilen kuşun tedavisi yapıldıktan sonra rehabilitasyon için Düzce'ye gönderildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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