Haber: BMA

Eğitimiş Bolu Şube Başkanı ve Birleşik Kamuiş İl Temsilcisi Erkan Korkmaz, gazeteci Uğur Mumcu’yu ölüm yıldönümünde andı. Korkmaz, yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi: “Uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993’de yaşamını yitiren Gazeteci Uğur Mumcu’yu 28.yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Türk basınında araştırmacı gazeteciliğin öncüsü, demokratik ve laik cumhuriyet devrimlerinin savunucusu gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, demokrasinin güçlenmesi ve halkın doğru bilgi alması adına temiz bir geçmiş bırakmıştır. Onurlu mücadelesinde bir adım geri atmayan basın tarihimizin değerli kalemi, ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini uluslararası sermayeye ve yerli sermaye şirketlerine peşkeş çekilmesine karşı çıkarak, ‘Ben antiemperyalist ve Tam Bağımsız Türkiye’den yanayım!’ demiştir. Bu ilkeli duruşunu halkımız unutmamıştır ve unutmayacaktır. İlkeli ve cesur gazeteciliğin, Tam Bağımsız Türkiye’nin, gericiliğe karşı mücadelenin simge isimlerinden Mumcu; mafya ve siyaset ilişkisine, teröre, yolsuzluğa, kökten dinci akımlara karşı, somut belgelere dayalı çalışmaları ve yayınladığı eserleriyle hayatını derin yapıların ortaya çıkarılmasına adamış, bu yapıların ortaya çıkmasından endişelenenler tarafından katledilmiştir. Gazeteci ve aydın cinayetleri karanlık düzenin susturma yöntemidir.

“FAİLİ MEÇHUL CİNAYETE KURBAN GİDEN TÜM AYDINLARIMIZI SAYGI İLE ANIYORUZ”

Güçlüden yana değil haklıdan yana olan keskin kalem olarak bu ülkenin menfaatlerini savunmuştur. Uğur Mumcu, gazeteciliğin yanında Atatürkçülüğü, barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savundu. İlkeli duruşu ve halkın yararına kullandığı kalemi daima onurlu şekilde var olmaya sürdürecektir. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ile Cumhuriyet için sözlerini sakınmayan demokrasi şehitlerimiz Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Necip Hablemitoğlu, Turan Dursun ve Çetin Emeç’in yanı sıra faili meçhul cinayete kurban giden tüm aydınlarımızı saygı ile anıyoruz. Uğur Mumcu'nun katledilmesinin üzerinden yıllar geçse de üzerindeki sis perdesinin bilinçli olarak kaldırılmadığını bilmekteyiz. Bu cinayeti azmettirenler hala yargılanmamış olsa da, günü gelecek, tarih önünde aydınlara karşı yapılan katliamların mutlaka hesabını vereceklerinin altını çiziyoruz. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Uğur Mumcu’nun ve diğer devrimci aydınlarımızın katillerinden elbet bir gün hesap sorulacağına inanıyoruz ve cinayetler, hukuksuzluklar karşısında suskun kalmayacağımızın bilinmesini istiyoruz.”