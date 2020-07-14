“Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz”

Haber: N. Halid Altundal

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; 15 Temmuz gecesi yaşananların haç ile hilalin, imanla inkârın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşı olduğunu söyledi.

Doğanay 15 Temmuz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ’cü vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Bu teşebbüs Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt’te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur.”

“15 TEMMUZ ŞEHİDİ DEMEK ELİNDE BAYRAK VATAN AŞKINA ÖLÜMÜ GÖZE ALMAK DEMEK”

15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında haç ile hilalin, imanla inkârın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşı olduğunu belirten Doğanay açıklamasında ayrıca, “Allah’a şükürler olsun ki bu millet bayrağımızı yere indirtmedi, vatanı böldürtmedi ve demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Hain FETÖ, tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmış; ancak milletimiz ülkemizin geleceği için fedakârca bir direniş göstererek terör örgütünün hain planlarına engel olmuştur. Bıyıkları henüz terlememiş gençlerden, 70 yaşındaki ihtiyarlara, işçisinden patronuna, köylüsünden şehirlisine kadar milletimizin tüm fertleri parti, meşrep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin darbeciler karşısında tek vücut olmuştur. Darbe teşebbüssünde bulanan FETÖ’cü hainlerin karşısına dikilen vatandaşlarımız önlerinde arkalarında, sağlarında sollarında onlarca kişi vurularak yaralanmasına, şehit olmasına rağmen sabaha kadar yerlerini terk etmemişlerdir.

15 Temmuz şehidi demek elinde bayrak, gönlünde imanla tankların üzerine koşmak demek; vatan aşkına ölümü göze almak demek; bayrak için, vatan için can vermek demektir. Diz çökmek yerine, şehadet şerbetini içmeyi tercih eden bu aziz kahramanlarımız, Ömer'imiz, Erol'umuz, Ozan’ımız, Gökhan’ımız, Velid’imiz ve daha nicesi, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla milletimiz, aslında tüm dünyaya ibretlik bir mesaj vermiştir. Vatan sevgisi, bizim göğsümüzde yanan ve hiç sönmeyecek bir ateştir. Ne pahasına olursa olsun ihanete, haksızlığa, demokrasiye ve bizi yok etmek isteyenlere karşı bu ateşi yangına çeviririz” dedi.

“BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ”

“Biz; köklü bir medeniyete sahip, vatan aşkıyla yanıp tutuşan ve gerektiğinde şehadete tekbirler getirerek koşan büyük bir milletiz. Hepsinin farkındayız” diyen Doğanay son olarak ise şu sözlere yer verdi: “Oynanan tüm oyunların bilincindeyiz. Yılmadan, usanmadan mücadeleye devam edeceğiz. Dünya mazlumlarının umudu olmayı sürdüreceğiz. Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşar adım ilerleyeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere; bu ülkeyi hedef alan irili ufaklı tüm şer güçlerine karşı tekraren ve haykırarak ilan ediyoruz ki: Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle; bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kahraman silah arkadaşlarını, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk Milletinin önünde saygıyla eğiliyorum.”