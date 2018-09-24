HABER: AYSUN BEYKOZ

Dün öğle saatlerinde 110 yangın ihbar hattına gelen bir birimle olay mahalline giden itfaiye ekibi ürün hasadı yapılmış tarlada meydana gelen örtü yangınına müdahale etti. Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda etkili olan yangın diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Dün saat 13:50 sularındaGerede ilçe merkezine 11 kilometre mesafede bulunan Çoğullu Köyü kırsalında çıkan anız yangınını kısa sürede söndüren Gerede İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangının nasıl çıktığı konusunda soruşturma başlattı. Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer anız yakmanın yasak olduğuna işaret ederek, “anız yakmak toprakta bulunan tüm organizmaları yok ettiği için hem zararlı hem de yasak bir fiildir” hatırlatmasını yaptılar.