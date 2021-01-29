BU UYGULAMA HAYAT KURTARIR !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

İnsanlar var olduğundan bu yana herhalde en çok iletişime ihtiyaç duyarlar. hatta günümüzde iletişim kurmanın değeri kat kat artmış vaziyette. Karşısındaki insanlarla iletişimi iyi olan insanlara baktığımızda hepsinin değerli işlerde çalıştığını hayatta ne olursa olsun kuvvetli durup karşılaştığı problemleri kolayca çözdüklerini görürüz.

Gerçi bazı insanlar konuşmadan da ne düşündüğümüzü aklımızdan ne geçtiğini anlayabilir. Böyle arkadaşlar kimi zaman başımıza iş açsa da konuşmadan sizi anlayan arkadaşlara sahip olmak bir insan için en kıymetli şeylerden biridir. Şimdi bunları niye yazdın diyorsunuz. Hemen anlatayım. Ama ilk önce sizden bir şey isteyeceğim

Şimdi düşünün duyamıyor ve konuşamıyorsunuz bu durumda acil hastalandınız ve hastaneye gittiniz. Doktorlarla nasıl iletişime geçeceksiniz? Yazarak demeyin yanınızda kalem yok. Kâğıt yok. Dediğim gibi acil hastaneye gittiniz. Çok mu zorladım. Ancak unutmayın ülkemizde ve dünyada bu olayı yaşayan birçok insan var ve o insanlar sadece hastanede değil birçok yerde iletişim sorunu yaşıyor.

Şimdi size Ayşe Sarı’nın yaşadığı ve sosyal medyada paylaştığı bir olayı aktarmak istiyorum.

“Bugün Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimini olarak bizzat deneyimlediğimiz bir hizmeti paylaşmak istiyorum.

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi Mobil Uygulaması

ESİM...

İşitme engelli bir hastanın bir poliklinikteki muayenesi için bizden işaret dili tercümanı istendi. Ne yazık ki bu hizmeti verecek personelimiz mesaide değildi. Ben telefonuma ESİM uygulamasını yükledim ve bağlantı kurdum. Benimle görüntülü olarak iletişime geçen işaret dili tercümanı ile hastanın doktor ile görüşmesini sağladık.

İşaret dili tercümanına gerek olmadan hastamız ihtiyacı olan tüm hizmetleri aldı. Hastanın telefonunda ESİM yüklü değildi. Aslında uygulamayı biliyordu. Ancak belli ki işe yaramadığını düşünerek kullanmıyordu. Biz ayrılmadan programı yükledi.

Sağlık Bakanlığının ESİM uygulaması acil durumlar dahil tüm sağlık hizmetlerinde kullanılabiliyor. İşaret dili tercümanına ihtiyaç duyan tüm vatandaşların bu uygulamayı kullanmasını öneriyorum. Biz Birim olarak, bu hizmetin daha görünür ve tüm personel tarafından bilinir olması için pandemi öncesinde başlattığımız çalışmayı bitireceğiz.”

Ayşe hanımın bu paylaşımını görünce işte benim yıllardır anlatmaya çalıştığım şey “ teknoloji ile engelleri aşmak “ dedim. Uygulama ile ilgili birazcık araştırma yaptım ve tabi ki paylaşımın sahibi Ayşe hanımı arayarak bu paylaşımı yazımda kullanmak için izin aldım. Buradan Sevgili Ayşe Sarı’ya bir kez daha teşekkür ediyorum

Dedim ya uygulama ile ilgili araştırma yaptım diye. Ayşe hanımında kısaca bahsettiği üzere Uygulamada sadece işaret dili tercümanı hizmeti yok. Aynı zamanda acil durum hizmeti var. Yani şöyle: Allah korusun evde ya da her hangi bir yerde başınıza bir kaza geldi. Ambulansı çağırmak zorundasınız. Ama sesli iletişim kuramıyorsunuz. İşte bu gibi durumlarda ESİM uygulaması telefonunuza yüklüyse bir iki tıklamayla acil durum merkezine haber verip ambulans gelmesi için bulunduğunuz konumu göndere biliyorsunuz. “ Bu arada bu yazıları takip edenlerden ricam eğer yakınınızda böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyan varsa ne olur onu konu hakkında bilgilendirin.”

Bakın aslında ne kadar önemli ve güzel bir şeyden bahsediyoruz farkındasınız değil mi? inanıyorum ESİM uygulaması kullanıldıkça daha da gelişecektir. Buradan Esim uygulamasında emiği geçen herkese çok teşekkür ediyorum hayatımızı kolaylaştıracak bizlere engelleri aştıracak bu tür çalışmaların ve uygulamaların artmasını istiyorum. Her zaman dediğim gibi eğer biz birazcık düşünüp teknolojiyi doğru kullanırsak önümüze çıkan her türlü engeli kolayca aşarız.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…