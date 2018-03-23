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23 Mart 2018 Cuma
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    • BU UYGULAMAYI YAYGINLAŞTIRALIM!

    Onur Ustaoğlu'nun kaleminden konuşan yazı...

    23 Mart 2018 Cuma 11:00
    Bu haber 241 kez okundu
    BU UYGULAMAYI YAYGINLAŞTIRALIM!


    Yazıyı Eda Bayraktar’ın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...



    Köşe yazarlığına başlama sebeplerimden biride Türkiye’de ve dünyada engelliler için ne yapılıyor diye herkese göstermek ve bu uygulamaları başta bolu olmak üzere her ilimize nasıl yayarız diye insanların düşünmelerini sağlamaktı. Bu amaç doğrultusunda bu satırlarda her hafta birçok şeyi size göstermeye ve anlatmaya çalışıyorum. O kadar güzel geri dönüşler ve mesajlar oluyor ki inanın çok mutlu oluyorum.

    Bu haftada aslında herkesin bildiği ama görmezlikten gelinen bir engeli ve bu engel ile ilgili sosyal medyada gördüğüm güzel bir uygulamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Ama izin verirseniz öncelikle size engeli daha iyi anlatmak için birkaç soru soracağım birkaç şeyi düşünmenizi isteyeceğim.  Mesela: “Ne yaparsanız kendinizi iyi hissedersiniz?”

    Bu soruya birçoğunuz güzel giyinirsem, sevdiklerim yanımda olursa, sağlıklı olursam diye cevap verecek. Bunlar tamam başka, Alışveriş yapmak ta insana kendini iyi hissettirebilir. Özellikle hanımlar canları sıkıldığında alışverişe çok çıkarlar. Aslında beylerin ve hanımların kendilerini iyi hissetmek için yaptığı başka bir şey daha vardır. Oda zaman zaman berbere yani günümüzdeki havalı adıyla kuaföre gidip saçını kestirmek veya sacını yaptırmaktır.

    “Şimdi bazıları çıkıp Onur ben makine aldım sacımı kendim kesiyorum diyecekler.” Evet, günümüzde teknolojiden yararlanıp kendi evinizde saçlarınızı kesebilirsiniz. Ancak bu Kuaförün yerini tutmayacaktır. Günümüzde kuaförler insanların kendini iyi hissetmeleri için en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden kuaför eğitimleri de oldukça önemlidir.

    Birde tabi kuaförlerin bulunduğu mekânların fiziksek şartları önemlidir. Siz hiç saçlarınızı kestirmeye veya yaptırmaya gittiğinizde gittiğiniz kuaför salonuna bu açıdan baktınız mı? Fiziksel engelli biri o salona gelse içeri rahat girebilir mi, yapılması gereken işlemleri rahatça yaptıra bilir mi? üzülerek söylüyorum. Benim fiziksel engelli olarak en çok engellendiğim yerlerin başında kuaför salonları geliyor

    Giriş ve çıkışlar tekerlekli sandalyeye uygun olmadığı için her defasında en az iki kişinin yardımıyla içeri girip çıkabiliyorum. Engeller bununla da bitmiyor. içeri girdiğimde benim istemsiz ani hareketlerim olduğu için usta berberler dışında benimle ilgilenen çok az kişi oluyor. Usta berberin işi bitsin de benimle ilgilensin diye saatlerce beklediğimi bile hatırlıyorum.

    O beklemeler esnasında çoğu zaman “iyi ki Erkeğim saçım kısa olduğu için buraya hep gelmek zorunda değilim diye gülümsüyorum.“ Düşünsenize benim gibi olan fiziksel engelli hanımları. Onlar ne yapsın? Tabi birde ülkemizde bu tür engel sahibi hanımların berbere çok gitmesin diye aileleri saçlarını onlara sorma ya bile gerek duymadan kısacık kestiriyor. Bu arkadaşların mutluluğunu hiç kimse önemsemiyor. Gözünüzün önüne anlatmaya çalıştığım tablo geldi dimi?

    Saçlar insanların kendini iyi hissetmesi için bu kadar önemliyse kuaförler eğitilirken bu tip özel insanlar konusunda da eğitim almaları gerekli değil mi ve kuaför salonlarının fiziksel şartları olabildiğince engelsiz olması gerekmiyor mu? “Gerekiyor da ne yapmak lazım bilmiyoruz” demeyin çünkü Düzce de bir kuaför arkadaşımız düşünmüş ve mekânını tamamen engellerden arındırmış. Engelli bir müşteri gelince mekâna akülü aracı ile rahatlıkla girebiliyor ve tıraş olurken aracın yüksekliği özel bir asansör yardımıyla kuaför tarafından ayarlanabiliyor böylece ne berber zorlanıyor nede engel sahibi kişi.

    Ben buradan ince düşünüp engelleri ortadan kaldıran bu güzel projeye imza atan 15 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Serdar Gündüz’e ve Düzce Kuaför Mavi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu uygulamayı ve projenin başta Bolu olmak üzere tüm illerimizde görmek istediğimi bir kez daha belirtmek istiyorum

    Bakın arkadaşla engeller üstünde biraz düşünürsek Serdar beyin yaptığı gibi projeler üretip engelleri ortadan kaldıra biliriz yeter ki engellerin farkında olalım, üstünde düşünelim, her engeli aşmanın yolunu buluruz…

    Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Eda Bayraktar - Bolu Olay Gündem Gazetesi… 

    Anahtar Kelimeler: Onur, Ustaoglu, Konuşan Yazı, Sesli Yazı, Görme Engelliler

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