Geçtiğimiz hafta sonu ilimiz Göynük ilçesi Hasanlar Köyü’nde meydana gelen yavru köpeklerin bacaklarından ağaca asılarak öldürülmek istenmesinin fotoğrafları sosyal medyada yayılmasından sonra dün internet sitemizde yer verdiğimiz iddialar üzerine Göynük Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

Üç yavru köpeğin bacaklarından ağaca asılarak öldürülmek istenmesi ve üç köpekten ikisinin ölmesi ile sonuçlanan olay sonrası sağ kalan tek köpeğin bakanlar tarafından durumunun ağırlaşmasının bildirilmesi üzerine hayvan severler tarafından Bolu’ya getirildi. Bolu’ya getirildikten sonra yapılan ilk kontrollerde köpeğin hem tüfekle vurulduğu hem de asılarak öldürülmek istendiği vahşeti ortaya çıktı. Köpeğin ilk kontrolünde ve çekilen röntgeninde vücudunun çeşitli yerlerinde toplamda 10 adet saçma tespit edildi. Yavru köpeğin ilk tedavisini yapan Veteriner Hekim Burhan Karabaş, “Kliniğimize dün akşam saatlerinde Göynük’ten getirilen 4 aylık yavru köpeğe yaptığımız tetkikler sonucunda radyografide baş kısmında 6, kalça ve bacak kısmında 4 olmak üzere toplam 10 adet saçma isabet ettiği görüldü. Yapılan kan sayımında kan değerlerinin oldukça düşük olduğu saptandı. Buna ek olarak kanlı ishal hastalığı da çıktı. Hemen tedavi altına aldık. Bolu Veteriner Tıp Merkezi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu duruma duyarsız kalmayıp yaralı köpeğimizi bizlere tedavisi için ulaştıran hayvan sever dostlarımıza teşekkür ederiz” dedi.