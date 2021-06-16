Bu vahşetin karşısındayız



Haber: BMA

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı 15 Kızıl Geyik’in avlanma ihalesine karşı bir basın açıklaması yapan Bolu Kent Konseyi yaptığı açıklamada;

“Milli Parkların yapmış olduğu ormanlarımızda yaşayan 15 kızıl geyiğin, ücreti verilerek “Av Turizmi” adı altında vurdurulacak olması hepimizi üzmüştür. Popülâsyon adı altında yapılacak olan bu vahşetin karşında olduğumuzu belirtir; bu popülâsyonun kızıl geyikleri katlederek değil, yaşatarak yapılmasını temenni ederiz” ifadeleri kullanıldı.