Bu villa kimin?

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Pirahmetler köyünün yaylası olan alana yapılan villa, köy halkını tedirgin etti. Villanın yanı sıra çevresi ise tarla olarak kullanılmaya başlandı. Pirahmetler Yaylasına yapılan villanın sabi de merak konusu olurken, yapının ruhsatsız olduğu da iddia edildi. Ayrıca bu villanın 2018 yılının 12’inci ayında imar barışının bitiminden hemen sonra yapıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Pirahmetler köyü sakinleri, ahşaptan yapılan villanın, izinsiz bir şekilde yapıldığı iddia ederek; “Villa köy halkından birisine ait değil. Büyük ihtimalle tanınmış birisi olmalı ki yaylamıza böyle bir villa yapmış ve etrafını da tellerle çevirerek arazimizi sahiplenmiş. Bir an önce bu kişinin ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Yaylaya böyle bir yapının yapılması kesinlikle yasal değildir” dediler.