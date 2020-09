Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ilimiz genelinde tedavi hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Örnekbaş, önemli branşlarda görev yapan hocaların görevinden uzaklaştırıldığını ve bu durumun Bolu halkına zarar verdiğini belirtti. Örnekbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Salgınla mücadelede baş başa olduğumuz ve sağlığın kıymetini bir değil bin kere daha anladığımız şu günlerde sağlık çalışanları ve kıymetli hocalarımız hakkında yapılanlar aklın ve mantığın sınırları dışındadır. Bu durumun hiçbir şekilde anlaşılabilir bir tarafı yoktur. Değerli büyüğümüz kıymetli İzzet Baysal babamızın adını taşıyan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde pandemi sürecinde emeklilik kararı alan Onkoloji Bölümü Hocası Prof. Dr. Ümmügül Üyetürk yerine bu güne kadar herhangi bir atama yapılmamış olmasına anlam veremiyoruz. Bolu’da kanser hastalığı ile mücadele eden ve zaten zor olan sağlık koşullarında vatandaşımız birde doktor arayışı içine girmekte, Bolu’da tedavi görememektedir. Bu kadar önemli olan bir sağlık alanında nasıl atama yapılamıyor? Vatandaşımız neden mağdur ediliyor? Anlam veremiyoruz.”

“BU YANLIŞTAN HEMEN DÖNÜLMELİ”

Yakın zaman içerisinde Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma hastanesinde başhekimlik görevini yürüten başhekimin görevinden istifa ettiğini belirten Örnekbaş ayrıca, “Bolu’da fizik tedavi alanında gösterdiği başarı ile bilinen uzman hocanın görevinden istifa etmek zorunda kalması ve tedavi gören hastaların mağdur edilmesi anlaşılır bir durum değildir. Önemli branş ve dallarda görev yapan hocaların baskı ile yıldırılarak görevden uzaklaştırılmaları Bolu halkının sağlık hizmetlerinden yeteri kadar faydalanamamasına sebep olmaktadır. Bu durum Bolu halkına zarar vermekten başka bir şey değildir. Bu yanlıştan hemen dönülmeli, bu soruna bir an önce çare bulunmalıdır. İktidar partisinin temsilcileri bu konuyu bir an önce çözmek zorundadırlar. Bu yaşanan olumsuzlukların yanı sıra birçok sağlık çalışanı üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığı yönünde bilgiler gelmektedir. Bu baskıya bir an önce son verilmelidir. Bu baskılar son bulmaz, sağlık çalışanlarının eksikliğinin giderilmesi konusunda bir çözüm bulunmazsa, bu duruma sebep olan kişiler Bolu halkına vereceği hesabı düşünmelidir. Bolu halkının yüzüne nasıl bakacaklarını düşünmelidirler. İYİ Parti’yi temsil eden bir kardeşiniz olarak, Bolu’da yaşayan bir vatandaş olarak bu işin peşini bırakmayacağımı, insanımızın mağduriyetini ve yaşanan sorunları her fırsatta kamuoyu gündemine getireceğimi şimdiden bilinmesini isterim” dedi.