Bu yaşananın adı resmen felaket



HABER:Gönül Olutürk

Bolu Merkez ilçe ve bağlı köyleri başta olmak üzere dün il genelinde yaşanan sel felaketini verdiği zararın boyutları bugün ortaya çıktı. Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede, Mengen ilçelerinde sel felaketinin boyutları daha büyük oldu. Bolu Merkezde yüzün üzerinde binada su baskınları yaşandı. Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerimiz ve bağlı köylerinde ise selin boyutları daha yıkıcı oldu.

SON ANDA KURTARILDI

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekkedere köyünde büyükbaş hayvanlarını otlatan Mehmet Coşkun (38), kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen Coşkun'un kurtarılması için çalışma başlatıldı. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Coşkun ve 34 adet büyükbaş hayvanı mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Merkeze bağlı Kındıra Köyü'nde meydana gelen sel felaketi sonucu ahırda mahsur kalan 100 baş koyun Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı.

DÖRTDİVAN’I SEL ALDI

Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 3 köyde su baskınları yaşandı. Alınan bilgiye göre, öğleden sonra yaklaşık bir saat etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu. Çetikören köyünde evinde mahsur kalan yaklaşık 70 yaşlarında 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yağbaşlar köyü yolunda ise seyir halindeyken sele kapılan otomobil içerisindeki 3 kişi, iş makinesiyle güvenli bölgeye alındı. Sağanak bölgede etkili olmaya devam ediyor.

BOLU’DA YOLLAR KAPANDI

Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım aksadı. Alınan bilgiye göre, kara yolunun Rüzgarlar köyü mevkiindeki dere, sağanak nedeniyle taştı. Dereye yakın evlerin bulunduğu bölge su altında kaldı. Olay yerine karayolları, itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Taşkın sularının yolun Ankara istikametinde birikmesi üzerine polis burayı ulaşıma kapattı. Sürücüler, İstanbul istikametine yönlendirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 11:02