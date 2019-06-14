Bu yaşta yaptığı işe bak

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bir başarıya daha imza attı. Bolulu gençleri zehirlemeye çalışan 19 yaşındaki Erkan A., 40 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Bu yaşta yaptığı işe bak

Haber: C. Kutay AYKAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E-5 Karayolu üzerinde yol uygulaması yaparken şüphe üzerine durdukları bir araç içerisinde arama yaptı. Sürücü Erkan A. tarafından aracın çeşitli bölmelerine saklanan 40 adet uyuşturucu hap bulundu.

Göz altına alınan Erkan A., Doğu İllerinden aldığı uyuşturucu hapları Bolu’daki gençlere satmak istediği iddia edilirken, uyuşturucu taciri 19 yaşındaki zanlı; ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan Savcılığa sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 12:25
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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