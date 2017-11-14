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14 Kasım 2017 Salı
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    • “Bu yaştan sonra hapishane bana koyar”dedi, tutuklandı

    Yaklaşık iki ay önce Kıbrısçık ilçesinde 22 yaşındaki zihinsel özürlü genç kıza cinsel istismarda bulunan 70 yaşındaki 5 çocuk babası tutuksuz yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    14 Kasım 2017 Salı 14:13
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    “Bu yaştan sonra hapishane bana koyar”dedi, tutuklandı
    Haber: Kasım ŞAHİN
    Kıbrısçık ilçesinde 22 yaşındaki İ.C. isimli zihinsel özürlü genç kıza; “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuksuz yargılanan 70 yaşındaki Selim İ., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; “Olay günü benim küçükbaş hayvanlarım kayboldu. Öğleden sonra bende onları aramaya gittim. Komşumuz İ.C.’de evlerinin önünde oturuyordu. Bana kızımın eve gelip gelmediğini sordu. Ondan başka hiçbir yakınlığım ve konuşmuşluğum olmadı. Kolunu ben ısırmadım. Ben yıllardır dişsizim. Dişliğim olmasına rağmen alışamadığım için de kullanmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.
    Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli bir psikolog tarafından güçlükle de olsa iade veren mağdur zihinsel özürlü kız İ.C.’de, 70 yaşındaki dedenin kendisini soyduğunu ve iç çamaşırlarını çıkarttığını belirterek; “Sabah saatlerinde komşu dede evimizin karşısına gelip bir taşın üstüne oturup elleriyle sürekli olarak bana hep gel gel işareti yaptı. Bende gitmedim. Cuma namazı sonrası ise evimizin bahçesine girip önce benim ağzımı kapattı, sonrada üstümdekilerini ve iç çamaşırlarımı çıkarttı. Kolumu da ısırarak canımı açıttı. Sonra da komşumuz Satı teyze bu olayları gördü. Satı teyze bağırınca komşumuz beni bırakıp kaçtı” diye ifade verdi. 
    Mahkemede şahitlik yapan Satı Bilgin’de; “Olay günü ben olay yerinden geçerken genç kızın altının çıplak olduğunu ve Selim İris’inde genç kızın arkasında olduğunu, kızında yere doğru eğik olduğunu gördüm ve hemen bağırmaya başladım. Selim kaçtı, kız da üzerini toplayarak evine gitti” şeklinde konuştu.
    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, tutuksuz yargılanan Selim İ.’in, işlediği suçtan dolayı tutuklanmasını talep etmesine üzerine, duruşmaya beş dakika ara verildi. Savcının tutuklama istemini duyan sanık mahkeme heyetine; “Bu yaştan sonra hapishane koyar bana. Beni tutuklamayın” istemine rağmen mahkeme 70’lik sanığın tutuklanmasına karar verdi ve duruşması 13 Şubat 2018 tarihine erteledi. 

    Anahtar Kelimeler: Yaklaşık, Iki, Ay, Kıbrısçık, Ilçesinde

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