Haber: Kasım ŞAHİN

Kıbrısçık ilçesinde 22 yaşındaki İ.C. isimli zihinsel özürlü genç kıza; “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan tutuksuz yargılanan 70 yaşındaki Selim İ., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; “Olay günü benim küçükbaş hayvanlarım kayboldu. Öğleden sonra bende onları aramaya gittim. Komşumuz İ.C.’de evlerinin önünde oturuyordu. Bana kızımın eve gelip gelmediğini sordu. Ondan başka hiçbir yakınlığım ve konuşmuşluğum olmadı. Kolunu ben ısırmadım. Ben yıllardır dişsizim. Dişliğim olmasına rağmen alışamadığım için de kullanmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli bir psikolog tarafından güçlükle de olsa iade veren mağdur zihinsel özürlü kız İ.C.’de, 70 yaşındaki dedenin kendisini soyduğunu ve iç çamaşırlarını çıkarttığını belirterek; “Sabah saatlerinde komşu dede evimizin karşısına gelip bir taşın üstüne oturup elleriyle sürekli olarak bana hep gel gel işareti yaptı. Bende gitmedim. Cuma namazı sonrası ise evimizin bahçesine girip önce benim ağzımı kapattı, sonrada üstümdekilerini ve iç çamaşırlarımı çıkarttı. Kolumu da ısırarak canımı açıttı. Sonra da komşumuz Satı teyze bu olayları gördü. Satı teyze bağırınca komşumuz beni bırakıp kaçtı” diye ifade verdi.

Mahkemede şahitlik yapan Satı Bilgin’de; “Olay günü ben olay yerinden geçerken genç kızın altının çıplak olduğunu ve Selim İris’inde genç kızın arkasında olduğunu, kızında yere doğru eğik olduğunu gördüm ve hemen bağırmaya başladım. Selim kaçtı, kız da üzerini toplayarak evine gitti” şeklinde konuştu.