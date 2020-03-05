Bu yerler artık yayla alanı değil!

Haber: N. Halid Altundal

Resmi Gazete’nin 4 Mart 2020 tarihli sayısında “Bazı Alanların ‘Yayla Alanı’ Olarak İlan Edilmelerine İlişkin Aynı Listede Tarih ve Sayıları Yazılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Yer Alan Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar” yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayınlanan kararda, “Ekli listede adları belirtilen alanların yayla alanı olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun 17’nci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı kararında yer alan listede ilimiz Bolu’dan 3 yayla alanı yer aldı. Karara göre ilimiz Gerede ilçesindeki 1,70 hektarlık Hacıveli ve 0,90 hektarlık Seviller, Mudurnu ilçesindeki 6 hektarlık Ilıca yayla alanı olmaktan çıkarıldı. Yayınlanan kararda ülkemizde toplam 11 ilde 14 milyon metrekarelik alanın yayla olmaktan çıkarıldığı görüldü.