HABER:Ceylan Beykoz

İlk kez 'Erişilebilirlik' sertifikası alan Emine-Mehmet Baysal Anadolu Lisesi ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne sertifikaları düzenlenen programla verildi. Emine-Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Bolu Valisi Aydın Baruş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Okul Müdürleri, öğretmenler ile okul öğrencileri katıldı. Proje kapsamda 90'a yakın kriteri yerine getirerek engelli rampalarından, asansörlere ve sınav salonlarına kadar birçok yenilik yapan okula giden Vali Baruş’u okulun engelli öğrencileri ve personeli karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program erişilebilirlik ile ilgili yapılan sunum ile devam etti. Sunumda okulda nelerin yapıldığı yine okuldaki engelli bireylerin anlatımıyla yer aldı.

Düzenlenen çalışmayla ilgili bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, çalışmanın kapsamını, hedeflerini ve Bolu'da ilk kez bu belgeyi almaya hak kazanan kurumların yaptıkları çalışmaları aktardı. Bolu Valisi Aydın Baruş, engelli bireylerin önündeki fiziki engellerin kaldırılmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, engelli bireylerin kendilerine sunulan imkanlardan yararlanması neticesinde ne kadar büyük başarılara imza attığını gördüklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından Bolu’da ilk kez iki kurumun aldığı Erişilebilirlik Belgeleri Emine-Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Şenufuk ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan'a verildi.