Haber: Aysun Beykoz

Beypiliç tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni ve Personel Şenliği At Yaylasında gerçekleştirildi.Binlerce personel ile ailelerinin katıldığı coşkulu etkinliğe Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca ve Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Tanrıkulu’nun yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da katıldı. At Yaylası’nın her yerinde kurulan platformlar ve eğlence parkurlarının yer aldığı dev organizasyonda Beypiliç personelleri tarafından oluşturulan rock grubu bir konser verdi. Etkinliğe katılan yüzlerce ailenin çocuklarının kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlendiği etkinlikte yaylanın 12 farklı noktasına kurulan stantlardan yemek ikramında bulunuldu.

39 ÇOCUK SÜNNET EDİLDİ

Düzenlenen dev organizasyon ile alakalı açıklama yapan BeypiliçYönetim Kurulu Başkanı Sait Koca, “Her yıl düzenlediğimiz sünnet şöleni ve personel şenliğimizin bir yenisini yapıyoruz. Sıkıntılı bir dönemdeyiz ama biz personelimiz ile ilgili konularda sıkıntı düşünmüyoruz. Yine onlarla birlikte burada bir hafta sonunu piknik yaparak geçiriyoruz. Bu yıl 39 çocuğumuz sünnet edildi” ifadelerini kullandı.

80 PERSONELE ÖDÜL

Şirkette uzun yıllar çalışan personeller ile alakalı da konuşan Sait Koca ayrıca şunları söyledi: “Bu etkinliğimizde ayrıca şirketimizde 15-20 çalışmış personelimize de ödüller veriyoruz. Bu şekilde olan 80 personelimiz ödüllendiriyoruz. Şirketimiz 1986 yılında kuruldu ve artık şirketimizden emekli olan personellerimiz var. 3 bine yakın çalışanımızla bu organizasyonları sürdürüyoruz.”