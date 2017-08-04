Haber: Semih Baykal

İlimizde 2016 -2018 yılları arası Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planının yıllık değerlendirilmesi, geliştirilmesi ortak bir ekip görüşü oluşturularak uygulanabilirliğin artırılması ve düzenli takip sağlanması amacıyla Gazelle Resort Otel’de düzenlenen Uyuşturucuyla Mücadele Çalıştayı’nda açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş ilk olarak uyuşturucunun zararları hakkında açıklamada bulunarak; “ Toplumlar ve bireyler için ciddi problemleri beraberinde getiren uyuşturucu, insanlığa karşı tehdit oluşturan en önemli suçlardan birisidir. Uyuşturucu suçu din, ırk, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin toplumun her kesimini etkilemesi bakımından diğer suç türlerinden farklıdır. Üretim, kaçakçılık ve tüketim safhaları ile karşımıza çıkan bu suç, herhangi bir sınıra tabi olmaksızın şiddetle de bütünleşerek toplumsal huzurumuzu olumsuz etkilemektedir. Diğer taraf önemli bir ekonomi girdi sağlaması nedeniyle terör örgütleri içinde önemli bir finans kaynağı oluşturmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımı bugün toplumların ve bireylerin sağlığını, güvenliği tehdit eden, bireysel, sosyal ve ekonomik boyutları olan çok önemli bir sorundur. Uyuşturucu kullanımı bireylerin ve toplumların geleceğini tehdit etmekte, genç nesillerimizi zehirlemekte, ailelerde yıkımlara neden olmakta ve tedavisi, rehabilitasyonu uzun ve zahmetli bir süreç olması münasebetiyle de ülkemize ve milletimize çok önemli yükler getirmektedir” şeklinde konuştu.

“UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ETMEK BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN GÖREVİDİR”

Açıklamalarının devamında Baruş; “Bu tehdittin büyüklüğünü çok iyi anlamak, ona göre tedbirler geliştirmek, toplumun her kesimiyle el ele vererek uyuşturucuyla mücadele etmek, bu ülkenin fertleri olarak bütün vatandaşlarımızın görevidir. İç işleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şu sözleri bu anlamda çok önemlidir; ‘Dağdaki eli silahlı terörist bizim için neyse okul önünde uyuşturucu hap satan torbacıda bizim için aynıdır’ uyuşturucu ile mücadelede hem kamu görevlileri olarak hem de toplumun tüm fertleri olarak bu bilinçle hareket edersek ancak başarıya ulaşabiliriz” dedi.

“HEDEFİ OLMAYAN PLANLAMALAR HİÇBİR ZAMAN İŞE YARAMAZ”

İlimizde de uyuşturucuyla çok boyutlu mücadele edilmesi amacıyla 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde uyuşturucu ile mücadele eylem planı yürütüldüğünü söyleyen Baruş; “ Tabi ki bu eylem planının sağlıklı, etkin olarak yürütülebilmesi için önümüze somut hedefler koymamız, bu hedeflere ulaşmada sağlıklı stratejiler geliştirmemiz ve bu usul yöntemlerini kullanarak da neticeye olumlu olarak varmamız gerekmektedir. Hedefi olmayan planlamalar hiçbir zaman işe yaramaz. Bu çalıştay da lütfen önümüze somut hedefler koyalım ve bu eylem planı çerçevesinde yaptıklarımızın hesabını çok iyi verebilelim” diye söyledi.

BİN 276 KÖK HİNT KENEVİRİ BİTİKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Son olarak 2017 yılında ilimizde uyuşturucu madde üretimi, satımı ve kullanımı ile ilgili olarak gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklama yapan Baruş; “ Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı uyuşturucudan korumak amacıyla, uyuşturucunun sokakta bulunabilirliğini ve satışını engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce NARKOTİM projesi hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. İlimizde de bu proje kapsamında NARKOTİMLER oluşturulmuş olup, bu timlerin çalışmaları olumlu neticeler vermiştir. 2017 yılında İl Emniyet Müdürlüğümüz NARKOTİM polislerimiz ve Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde üretimi, satımı ve kullanımı ile ilgili olarak 223 şahıs hakkında işlem yapılmış, bu çalışmalar neticesinde yaklaşık 14 kilogram eroin, 2. 21 gram taş kokain, 46 kilogram civarında toz esrar, 45 gram kubar esrar, 5.8 gram plak esrar, 482 gram reçine esrar, 86 gram bonzai, 308 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu hap ve bin 276 kök hint keneviri bitkisi ele geçirilmiştir” diye açıkladı.