Bu yıl 30’uncusu düzenlenecek

Haber: Gönül Olutürk

Bolu’nun babası, büyük hayırsever İzzet Baysal için her yıl düzenlenen Şükran Günleri bu yıl 10 Mayıs Cuma günü akşamı Yıldırım Beyazid Camii’nde okunacak mevlid-i şerif ve hatim duası ile başlayacak. Bolu Kent Konseyi, düzenlediği basın toplantısı ile bu yıl 30’uncusu gerçekleştirilecek olan İzzet Baysal Şükran Günleri programının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

MEVLİD-İ ŞERİF VE HATİM DUASI İLE BAŞLAYACAK

Bolu Belediye Başkanlığı binasında bulunan Kent Konseyi ofisinde düzenlenen basın toplantısında Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik programa ilişkin açıklamalarda bulundu. İzzet Baysal’ın Bolu’nun çok önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu belirten Bolu Kent Konseyi Başkanı Özçelik açıklamasında, “30 yıldan beri Bolu Halkı olarak kendileri için şükran günleri düzenliyoruz. Bu yılki Şükran Günlerini de önümüzdeki günlerde 10 – 11 – 12 Mayıs olarak kutlamaya başlayacağız. Bu konu ile ilgili taslağımızı Kent Konseyi olarak hazırladık. Her zaman olduğu gibi ilk gün Yıldırım Beyazid Camiinde 10 Mayıs Cuma Günü akşam 21.00’de mevlit ve hatim duası yapılacak. O gün anma günleri başlamış olacak. İkinci gün, 11 Mayıs Cumartesi günü her zaman olduğu gibi Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak orada kısa bir konuşma ile töreni başlatacağız. Hep birlikte aile büyükleri ile, okulların, Bolu Halkının katılımı ile Şükran Yürüyüşümüzü Atatürk Anıtından İzzet Baysal Anıtına kadar yapacağız” dedi.

HUKUK FAKÜLTESİ PROTOKOLÜ İMZALANACAK

“İzzet Baysal Anıtında saat 10.00’da yapılacak olan anıt töreninden sonra protokol konuşmaları ile programı devam ettireceğiz” diyen Özçelik program detayına ilişki ayrıca şunları söyledi: “Konuşmaların sonunda vakıf tarafından yapılan yatırımlar var. Hukuk Fakültesinin açıldığını biliyoruz. Belediyemiz, valilik ve üniversite ile vakıf arasında protokol törenini orada yapacağız. İkinci gün aynı gün öğleden sonra okullarımızda yapılan yarışmaların ödül töreni yapılacak. Ödül töreninden önce küçük bir müzik gösterisi yapılacak. Gündüz programı bu şekilde yapılacak. Akşam, her zaman yaptığımız gibi Kültür Sitesi Salonunda bizim Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfının konseri var. Her zaman hazırladığımız gibi Cumartesi günü akşamı saat 21.00’de oluyor. Ramazan münasebeti ile programı bu şekilde hazırladık. O akşam Türk Sanat Müziği konseri, Kültür Sitesinde tamamlanacak. 12 Mayıs günü caddeye stantlar kurulacak. Stantlarda okullar ağırlıklı olmak üzere isteyen halkımıza stantlardan yer vereceğiz. O gün stantların gezilmesine başlamadan önce başlamadan önce Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinin önünde sahnede müzik gösterileri olacak. Anaokullarının ciddi bir müzik gösterisi ile o güne başlayacağız. Stantların gezilmesi ile tamamlanacak. Stantların gezilmesinden sonra öğleden sonra Sosyal Sorumluluk Ödülünün töreni yapılacak. Onu da Ticaret ve Sanayi Odasında yapacağız. Akşam da üniversitede üniversite müzik bölümü hocalarından akademisyenlerin özel bireylerle hazırlamış olduğu çok özel bir müzik programı var. O müzik programını da 12 Mayıs akşamı üniversitenin büyük salonunda halka açık olarak yapacağız.”