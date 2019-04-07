Bu yıl beşincisi düzenlenecek

HABER:Aysun Beykoz

Mengen’de bu yıl 5’incisi gerçekleşecek olan Ulusal Aşçılık Kampı’nın protokolü Mengen Kaymakamı, Hasan Günaydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr Emine Elif Yücetürk ve Aşçılık Okulu Mezunları Derneği (AŞOMDER) Başkanı Levent Demirçakmak taraflarınca imzalandı. Artık marka bir etkinlik olarak Ulusal Aşçılık Kampı’nın Mengen ilçesine dikkatleri daha fazla çektiğini belirten Kaymakam Hasan Günaydın:

“Geçtiğimiz yıllarda olduğu şekilde, bu yıl da ilçemizdeki bütün kamu olanaklarını, bir sosyal sorumluluk projesi olan Ulusal Aşçılık Kampı’na tahsis ediyoruz. Eminiz ki beşinci kampın Türk aşçılık mesleğine katkıları büyük olacaktır.” dedi.

Etkinliğin ilçe halkına ve kültürüne büyük faydası olduğunu belirten Belediye Başkanı Turhan Bulut ise, “Aralıksız her sene yapılan ve haliyle gelenekselleşen Ulusal Aşçılık Kampı, ülkemizin en çok dikkat çeken gastronomi etkinliklerinden birisi haline geldi. İlçemize yoğun bir ilgi gösterilmesini sağlayan bu kamp, aynı zamanda halkımızca da oldukça olumlu karşılanıyor.” diye konuştu.

21-28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan kampta; eğitim sırasında kullanılacak kırmızı ve beyaz etler, deniz ürünleri, bakliyatlar, hamur işleri ve yağlar gibi yeme-içme malzemelerinin yanı sıra, hijyen ürünleri ve üniformalar gibi ürünler de destekçi firmalar tarafından ücretsiz karşılanacak.