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    • Bu yıl da 300 çocuğun yüzü gülecek

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramında da yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

    12 Haziran 2018 Salı 07:20
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    Bu yıl da 300 çocuğun yüzü gülecek

    Haber: BMA

    Hatırlanacağı üzere, AK Parti'de kurulduğu 2001 yılından bu yana başlayan il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan AK Partililere iftar daveti geleneğine AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay geçen yıl son vermişti. Bunun yerine geçtiğimiz yıl 300 yetim, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi ailenin 300 çocuğuna Bayramlık kıyafet alan Doğanay ve AK Parti Bolu İl Yönetim Kurulu Üyeleri, bu yıl Ramazan Bayramında da çocukları sevindirecekler.

    Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçim Kampanyası sebebiyle gerek merkez gerekse ilçelerdeki Teşkilat Mensuplarıyla sürekli birlikte olduklarını belirterek, bu yıl da Ramazan ayının manevi ruhuna da uygun olarak, iftar daveti vermek yerine 300 yetim, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuğun bayramlıklarını İl Teşkilatı olarak alacaklarını söyledi.

    Geçen yıl başlattıkları bu uygulamanın olumlu karşılandığını ve birçok kurumun da bu yıl AK Parti İl Başkanlığı gibi davrandığını belirten Doğanay, “Teşkilata verdiğimiz iftar daveti noktasında İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde, bu yıl da yemek daveti yerine bu parayla kimsesiz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alma fikri oluştu. İl Kadın Kolları Başkanlığımızın organizasyonu ile bu bayram da 300 çocuğumuzu giydireceğiz. Onların yüzlerindeki mutluluğu, gözlerindeki sevinci görmek bizleri mutlu edecek. Hep söylüyoruz yardım da ibadet de gizli olmalı fakat bizler kamuoyu tarafından yakından takip edilen, örnek alınan kuruluşlarız. Umarım diğer kurum, kuruluş ve STK'lara da bizim bu davranışımız örnek olur ve daha fazla çocuğumuzu mutlu ederiz. Bu noktada destek veren başta İl Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım olmak üzere Milletvekillerimize, Belediye Meclisi Üyelerimize, Kadın ve Gençlik Kollarımıza velhasılıkelam tüm Teşkilat Mensuplarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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