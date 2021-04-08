Bu yıl da ihtiyaç sahiplerini sevindirecekler

Haber: N. Halid Altundal

Her yıl Ramazan ayında hazırlayıp dağıttığı kumanyalar ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldüren Bolu Ülkü Ocakları, bu yıl da kampanya başlattı. Ülkü Ocakları tarafından hazırlanacak kumanyalar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

“VATANDAŞLARIMIZA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, “Bolu Ülkü Ocakları olarak bu Ramazan Ayında da, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Ramazan Kumanya Paketleri hazırlanacaktır. Her bir kumanya paketi 125 TL olarak belirlenmiştir. Destek ve bağış vermek isteyen tüm vatandaşlarımızın 0544 809 0014-0505 763 7037- 0536 395 9998 numaralı telefonlardan bizimle iletişime geçmeleri ya da TR88 0001 0000 5035 1938 1150 01 numaralı Ziraat Bankası İBAN Hesabına yaptırmak istedikleri kumanya adedi ücretini yatırarak, açıklama kısmına KUMANYA yazmaları yeterli olacaktır. Destek veren tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 10:50