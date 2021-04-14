Bu yıl da‘Kardeşlik Köprüsü’ kurulacak

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz yıl hayırsever vatandaşlarla yapılan işbirliği ile çok sayıda ailenin yüzünü güldüren Bolu Belediyesi bu yıl da bağışlanacak Ramazan yardımlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bolu Belediyesi tarafından başlatılan ‘Kardeşlik Köprüsü’ adlı anlamlı kampanyaya ilişkin Bolu Belediyesi’nden Bolulu hayırseverlere destek çağırısı yapıldı. Bolu Belediyesi yapılan çağrıda, “Ramazan yardımlarınızı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Siz de bir aileye yardım eli uzatmak isterseniz 444 26 58 numaralı hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.