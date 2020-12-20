Bu yıl hindiler kesilmeyecek

Her yılbaşında milyonlarca hindi yeni yıl sofralarını süslerken, bir o kadarı da düzenlenen kutlama partilerinde tüketiliyor. Bu yıl ise yeni yıl partileri yapılamayacak ve hindi tüketimi % 45 azalacak.

Bu yıl hindiler kesilmeyecek

Haber:Volkan Yılmaz
 

Türkiye’nin kanatlı hayvan üretiminin yarısını karşılayan Bolu’da hindi yetiştiriciliği yapam onlarca çiftçi bu yıl umduğunu bulamadı. Yeni yıla bir ay kala üretim siparişi alan çiftçiler siparişlerin yarı yarıya azaldığını belirtiyorlar. Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen hindiler satışa sunulmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle geçen yıllara göre satışların düşük olduğunu söyleyen hindi üreticisi Mehmet Yalçın, "Koronavirüs satışlarımızı kötü etkiledi. Eskisi kadar talep yok. Tane tane alıyor alanlar da. Eskisi gibi değil. Geçen sene ile bir değil. Ama fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Geçen sene ne ise bu sene de aynısı. 150 lira ile 200 lira arasında değişiyor" dedi.

İlimizin entegre Hindi yetiştiricisi firması olan Bolca Hindi ise her yıl yılbaşında Binlerce ton hindi eti satıyor.

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