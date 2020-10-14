Bu yıl rekolte yüksek



Haber:Erdal Tanrıverdi

Son yıllarda birçok üretici bahçelerine ceviz ağacı dikti. Bu yıl ceviz hasadı çiftçiyi memnun etti. Bölgede 3 bin dekar alanda yaklaşık 750 bin ton ceviz üretimi hedefleniyor. Üreticiler her yıl ceviz üretiminin artarak devam ettiğini belirterek, "Bugün 4 yaşında ağaçların olduğu bir bahçede hasadımızı yapıyoruz. Bugünlerde ceviz hasadı devam ediyor. Bölgemizde 3 bin dönümü geçen bir alanda ceviz üretimi var. Bölgesel olarak baktığımızda çok daha büyük bir alanda ceviz üretimimiz var. Hatırlayacağınız gibi geçen sene 250 bin ton civarında bir ceviz üretimi olmuştu. Ağaçlar o zaman daha küçüktü. Bu yıl ise üretim iki katına çıkması bekleniyor. Hasattan 300 bin ton civarına ceviz hedefleniyor. Önümüzdeki yıl bu rekolte iki katına daha çıkacak. Fiyatlara baktığımızda bu yıl yaş cevizin kilo fiyatı 10 lira, soyulmuş kuru ceviz ise 20 lira civarında alıcı buluyor. Bölge genelinde baktığımızda 30 bin dönümlük alanda ceviz üretimi yapılıyor ve her yıl katlanarak sürüyor" dediler.