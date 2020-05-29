Bu yılan tam bir çiftçi dostu

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizin uğrak mesire yerlerinden birisi olan Gölköy’de bulunan mesire alanı yakınlarında görülen hazer yılanı ilk bakışta korkutsa da çiftçiler tarafından sevilen bir sürüngen olduğu ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen yılan, Türkiye'de Orta ve Batı Anadolu Bölgeleri ile Trakya bölgesinde çok görülmekte. Yılanın tam bir çiftçi dostu olduğunu anlatan Mehmet Çam, "Bu yılanı bazı köylerde bilmeyenler öldürmektedir, fakat bu yılanın tarlalara zarar veren fare, çekirge gibi hayvanlar ile beslendiğinden tam bir çiftçi dostudur” dedi. Bölgemizde Bilecik, Eskişehir ve Düzce’de sıkça görülen hazer yılanlarının yetişkinlerinin boyu 1 metre 80 santimetre ile 2 metre arasında değiştiğini anlatan Mehmet Çam, "Her ne kadar zehirsiz olsa da saldırgan ve insanı çabuk ısırıyor. Tarım ürünlerine zarar veren kemiricilerle beslendiği için insanlara faydalı bir yılan türüdür tam bir çiftçi dostudur" şeklinde konuştu.