Haber; Ceylan BEYKOZ

Sosyal medyada günün konusu haline gelen 50 kilometrelik Mudurnu – Bolu ilçe karayolunun hemen hemen her kesiminde oluşan bozuk satıh sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. Mudurnu - Bolu arasındaki yolun kar yağışı sonrasında tam anlamıyla kullanılmaz hale dönüştüğünü belirten sürücüler, olumsuz hava koşulları sebebiyle köstebek yuvasına dönen yol bizi çileden çıkarıyor diyorlar. Toplu taşıma araçları, ticari taksiler, hususi otomobiller ile yolcu taşımacılığı yapan birçok sürücüilçe yolundan her geçişte çamur deryasına saplanması ve kasisler sebebiyle araçları da ciddi hasarlar meydana geldiğini belirtiyorlar. Sosyal medyada yoldaki durumnedeniyle paylaşımda bulunan Bolulular, “Mudurnu yolunda can güvenliği yok! 1 saat içinde tekerleği patlamış veya çamura saplanmış 12 vatandaş ile karşılaştık. Allah Bu yolu kullanmak zorunda olan herkese sabır versin ve yardım etsin.Yolda en az 500 tane bu şekilde çukur var. Yazık! Lütfen paylaşın belki yetkili birine ulaşır” yorumlarını yapıyorlar.

İŞTE BAZI YORUMLAR

Özkan Çelik; Sadece Mudurnu Bolu yolu değil Bolu’da her yer ayni bir tane sağlam yol yok yol yapıyoruz diyorlar ama oda yapılmıyor.

İbrahim İmrağ; Büyükşehir olursak halleder belediye.

Ufuk Yalçın; Biz o yolu her gün çekiyoruz yapacak bir şey yok ekmek parası.

Ufuk Mutluer; Ulaşmış herhalde bugün ben saat öğlen 2 gibi dönerken çalışma vardı.

Eyüp Acar; Biraz daha sabır edin inşallah yeni yol yapılıyor. Güzel şeyler sabırdan sonra gelir kardeşlerim...

Göktuğ Metekan; İstanbul’da da yollar bundan farksız . Ayıptır günahtır bu arabalar gavurun mali değil . ÖTV MTV fazla fazla ödüyoruz. Yakıttan alınan vergi fazla fazla neden bu yolları iyileştirmiyor yetkililer?