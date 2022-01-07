Bu yolda ne oluyor

Haber: C. Kutay Aykan

2022 yılına girdiğimizden bu güne kadar bir hafta içerisinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesine varmadan rampa çıkışında 10 ayrı kaza meydana geldi. Bu kazalarda sürücüler ve yolcular yara almadan kurtulurken, araçlarda büyük hasarlar meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde aynı yerde 4 ayrı kaza meydana gelirken, bu hafta sonu da yine aynı yerde iki ayrı maddi hasarlı kaza oluştu. Kazalar hakkında yetkililer, sabah saatlerinde gizli buzlanma meydana geldiğini, sürücülerin bunu fark etmediğini, virajı alırken, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol ortasında bulunan demir bariyerlere çarptıklarını açıkladılar. Yetkililer ayrıca, özellikle sabah saatlerinde sürücülerin rampa çıkarken viraja hızlı girmemeleri konusunda da uyardılar.