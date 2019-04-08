Bu yollar için uyarı yapıldı

Haber: Gönül Olutürk

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor. Zonguldak-Karabük il sınırı ile Yenice-Karabük yolunun 28-44. kilometrelerindeki Yenice Grup Tünellerinin bakım çalışmaları nedeniyle tünellerdeki ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Ayrıca ilimiz karayolu sınırları içerisinde bulunan devlet karayolunun Tokad-i Hayrettin kavşağında heyelan sebebi ile göçük oluşan yolun yapım çalışmaları devam ediyor. Yolu bu kesiminde trafik İstanbul şeridinden iki yönlü olarak sağlanıyor.