Haber; ESRA ÖZTÜRK

Kış şartlarında yüksek kesimlerde kar kalınlıklarının yarım metreyi bulmasıyla birlikte yem bulmakta zorlanan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile vatandaşlar tarafından yem bırakılarak beslenen Yılkı Atları havaların ısınmasıyla birlikte tekrar göründü. At Yaylası’nda gruplar halinde dolaşan Yılkı Atları kış aylarında yem bırakılan bölgelere gruplar halinde gelerek güzel görüntüler oluşturmuşlardı.

İlimizde bulunan koruma altındaki türlerden birisi olan Yılkı Atları yurt genelinde doğada yaşayan yegane at türü olarak biliniyor. Yılkı atları ülke genelinde sadece ilde ilde yaşadığı belirtiliyor.