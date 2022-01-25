

Haber: C. Kutay Aykan

TEİAŞ tarafından yapılan duyuruda OSB ve diğer sanayi tesislerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Ağrı ili Gürbulak giriş noktasından Türkiye’ye gelen doğalgaz iletim hattının İran tarafında kalan arızası gerekçe gösterilerek Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerine gaz kısıntısı uygulanacağından, elektrik arz talep dengesinin sağlanması amacıyla OSB’lerde elektrik kesintileri yapılacak.

Elektrik kısıntısı nedeniyle Türkiye'deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki fabrikalar 3 gün boyunca üretim yapamayacak. Fabrikalara sadece aydınlatma ve ısınma amaçlı enerji verilecek. İran’dan Türkiye’ye gelen ve İran tarafından kalan doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle başlatılan kısıntı uygulaması devam ederken, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) aldığı karar doğrultusunda ülkedeki tüm Organize Sanayi Bölgeleri’ne yönelik elektrik kısıntısı devreye girdi. Türkiye’de sanayi üretimi en az 3 gün süreyle yapılamayacak.

Yaşanan bu olumsuz gelişmenin ardından Bolu’da ve ülke genelinde yaşanacak elektrik kesintisi ile ilgili İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş tepki gösterdi. Örnekbaş “Türkiye’nin şu anda en büyük ihtiyacı olan üretimi durdurmaya yönelik bu eylemleri anlamak mümkün değil. Bu zihniyet ülkeyi batırmaya götürüyor” dedi.

“MÜJDELER BALON MU?”

Örnekbaş elektrik kesintisi ve beraberinde yaşanacak ekonomik olumsuzluklarla ilgili açıklama yaptı. Örnekbaş değerlendirmelerinde daha önceden bu konuda tedbir almayan iktidarı sert dille eleştirdi. Örnekbaş şu değerlendirmeleri yaptı:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından dün itibariyle ülke genelinde Organize Sanayi Bölgelerinde uygulanacak elektrik kesintisi ülke ekonomisinde ciddi bir soruna yol açacaktır. Bu süreçle birlikte temel ihtiyaç maddelerine erişimde sorunlar yaşanabilir. Temel ihtiyaçlara yönelik sektörlerin sekteye uğraması, ülke çapında büyük bir tedarik sıkıntısını beraberinde getirebilir. Böyle bir riske karşı daha önceden nende tedbir alınmamıştır. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada ‘Tuz Gölü ve Silivri yer altı doğal gaz depolarında 3 milyar metreküpün üzerinde bir gaz kullanıma hazır tutulduğu ifade edilmiştir. Bu rezerv neden değerlendirilmemektedir? Ülke genelinde doğalgaz depolarının arttırılması gerektiği bu süreçle birlikte net olarak anlaşılmıştır ve doğalgaz depolarını arttıracak adımlar mutlaka değerlendirilmeli ve hareket geçilmelidir. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı tarafından müjde haberleriyle Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldığı açıklanmıştır. Müjdeleri verilen ve acil durumlarda kullanılmaya hazır olduğu ifade edilen rezervler 2023 yılında söz verildiği gibi kullanılabilecek midir? Türkiye’nin şu anda en büyük ihtiyacı olan sanayi üretimini durdurmaya yönelik bu tür kesintileri anlamak mümkün değildir.Ülke ekonomisini sekteye uğratacak bu türlü adımlarla bu zihniyet ülkeyi batırmaya götürüyor!

“NEDEN TEDBİR ALINMIYOR?”

Sanayicilerimiz ve vatandaşımız adına soruyoruz

OSB’lerde uygulanacak kesintiler için TEİAŞ neden yazılı açıklama yapmamıştır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ülkemizin çok ani bir şekilde yakalandığı bu kesinti için bir haftalık sürede uyarmış, neden bir hazırlık, acil eylem planı vb. çalışmalar yürütmemiş, halkı ve üreticiyi yeteri kadar bilgilendirmemiştir?

Ülkemizin Silivri ve Tuz Gölü depolarında mevcut doğalgaz rezervleri neden kullanılmamaktadır?

Ülke genelinde doğalgaz depolarının arttırılmasına yönelik adımlar atılacak mıdır?

Karadeniz havzasından çıkarılan doğalgaz rezervi söz verildiği gibi 2023 yılında kullanılacak mıdır?

Sanayicilerimiz kesintilerin 2 güne düşürülmesini talep etmektedir. Kesintinin 2 güne düşürülmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çalışma ve hazırlık var mıdır?

Ülkemizin üretimini artırmaya en çok ihtiyaç duyduğu, enflasyon verilerinin tavan yaptığı, ihracat hedeflerinin yükseltilmeye çalışıldığı zorlu dönemde, Bakanlığınız enerji güvenliğini neden ve nasıl sekteye uğratmıştır? Görevi gereği kesintisiz enerji aktarımını gerçekleştiremeyenler veya gerekli tedbirleri zamanında alamayanlar hakkında soruşturma başlatılacak mıdır?

OSB’lerde ilaç, et, süt gibi üretiminin kesintiye uğraması geri dönülmez zararlar verebilecek temel ihtiyaç ürünleri üretimi yapan şirketlere kesinti uygulanmamalıdır. Bu konuda bir çalışmanız ve programınız var mıdır?