BUCA YAPAR DA BOLU YAPAMAZ MI?

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

İnsan olarak hepimizin korkuları endişeleri vardır? Kimimiz kediden, köpekten, böcekten korkarken kimimiz dişçiden, doktordan ve iğneden korkarız ancak galiba en çok yaşadığımız korku zor durumda kaldığımızda birilerine ulaşamama korkusudur. Şimdi düşünün arabanız ile bir yere gidiyorsunuz ve tek başınasınız. Aracınız yolda bozuldu. Ne yaptıysanız çalıştıramadınız. Ne yaparsınız? Her halde araç sigortalıysa sigortayı ararsınız ve tamirci çağırırsınız değil mi?

Peki, araç sigortalı değil, tamircinin de telefonunu bilmiyorsunuz. O zaman ne yaparsınız. İnternete girip en yakın tamirciye ulaşmaya çalışırsınız. İnternette tamircinin adı var ancak hiç bir ulaşım bilgisi yoksa Ne olacak? “ Onur ne anlatmaya çalışıyorsun? “ dediğinizi duyar gibiyim

Aslında size benim ve birçok fiziksel engellenen arkadaşımızın ortak korkularından birini yani kullandığımız akülü araç arıza yaptığında ne yaparız endişesini ve korkusunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana “sen yolda kalsan bile hemen arkadaşların gelir yanına demeyin.” Çünkü bu araçlar bizim elimiz ayağımız dolaysıyla onların arıza yapması hele hele bir yere giderken yolda kalması bizler için büyük bir endişe kaynağı hele birde yardım edecek kişilere kurumlara rahat ulaşamıyorsak yandık demektir.

Geçtiğimiz günlerde bu anlamda bir haber izledim. İzmir’in Buca ilçesinde anlatmaya çalıştığım endişeyi gidermek amacıyla Buca belediyesi ve bir engelli derneği iş birliği ile engelsiz tamir istasyonu kuruldu diye bir haberdi. Ayrıntılara baktığımda “ açılan tamir istasyonunun hem arızalı araçları onardığını ve bakımlarını yaptığını hem de yolda kalan akülü araçlara mobil olarak yol yardım desteği sağlayarak gerekirse aracın onarımı bitene kadar ihtiyaç sahibine kullanmaları için akülü araç verdiğini bu hizmetlerinde tamam en ücretsiz olduğunu öğrendim. Yani İzmir Buca da engellilerin yolda aracım bozulursa ne yapacağım? Endişesi tamamen giderilmiş durumda.

Bu haberi izledikten sonra Benim yaşadığım şehir Bolu’da bu konuda durum nasıl diye bir araştırma yapmaya karar verdim. Birkaç yıl önce Bolu’da Engelsiz tamirhane açılmıştı. Oraya ulaşmaya çalıştım. Ancak internette Engelsiz tamirhane diye arattığımda ne bir telefon nede bir adres bulabildim. Aklıma acaba engelsiz tamirhane kapandı mı? Sorusu geldi. Çünkü 2018 yılındaki açılıştan bu yana internete her hangi bir bilgi girişi olmamış.

Bunun üzerine birkaç arkadaşıma sordum “Bolu da öyle bir yer var mı? Diye, hiç duymadık dediler” en sonun da 2018 yılında “ engelsiz tamirhanenin” açılışında bulunan bir abimi aradım. “ Engelsiz tamirhane hala aktif mi? “ sorusunu yönelttim. Sağ olsun oda yetkilileri aradı ve sordu. Engelsiz tamirhane aktifmiş yani oraya bırakılan araçların onarımı ve bakımı yapılıyormuş. Tabi İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürüttüğü bir proje olduğu için pek fazla tanıtım ve duyuru yapılmıyor. Bu yüzden de internette engelsiz tamirhane deyince iletişim bilgileri çıkmıyor. İyide ihtiyacı olanlar okulu arayacaklarını nereden bilecek? Zaten birazda bunun için sorulduğunda çoğu insan “ Öyle bir yer var mı? Bilmiyorum “ cevabını veriyor.

Bakın arkadaşlar çok güzel ve değerli bir iş yapıyorsunuz. İşin iletişim ve ulaşılabilirlik kısmında biraz daha iyi olabilirsiniz “bir engelli olarak ihtiyaç duyduğumda bu tamirhaneye hiç zorlanmadan ulaşmam yani iletişime geçmem gerek. Hem de öyle bir sistem olmalı ki hem yazılı hem de sesli sizinle iletişime geçebilmemiz gerek”

Ben Yetkililerden ve bu yazıları takip ettiğini bildiğim Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan’dan bu projeyi destekleyip geliştirme çalışmalarında yardımcı olmalarını rica ediyorum. Önümüzde Buca da yapılan bir örnekte var. Onlar gibi mobil iletişim, yol yardım ve araç tamir oluncaya kadar, engelli bireyi idare edebilecek araç verelim. Bunları Buca yapıyorsa, Bolu’da yapabilir. Yeter ki bir araya gelip elimizdeki imkanları ve yetenekleri doğru kullanmayı bilelim birazcık bu konularda düşünüp empati yapalım. İnanın bana hiç kimsenin yapamadığını yapar. İnsanların endişelerini korkularını giderir Bolu olarak herkese örnek olabiliriz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…